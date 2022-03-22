GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaRusya korkunç görüntüleri paylaştı! Bakanlık duyurdu: 'AVM, roketatar sistemlerinin deposuydu’
HaberlerDünya Haberleri Rusya korkunç görüntüleri paylaştı! Bakanlık duyurdu: 'AVM, roketatar sistemlerinin deposuydu’
ABONE OL

Rusya korkunç görüntüleri paylaştı! Bakanlık duyurdu: 'AVM, roketatar sistemlerinin deposuydu’

Rusya Savunma Bakanlığı, önceki gün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de vurduğu ve 8 kişinin hayatını kaybettiği alışveriş merkezinin vurulma anlarına dair görüntüleri yayınladı. Rusya Savunma Bakanlığı, alışveriş merkezinin roketatar sistemleri için depo olarak kullanıldığını ve bu nedenle vurulduğunu öne sürdü.

22.03.2022 - 14:35 | | CNN Türk-İHA
ABONE OL

Rusya, geçtiğimiz gün Ukrayna'nın başkentindeki bir alışveriş merkezini vurmuş, saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmişti. Rusya o saldırının görüntülerini yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'deki alışveriş merkezi yakınındaki bir bölgeden roket saldırı düzenlediğini iddia etti. Ardından roket saldırısı düzenleyen Ukrayna askeri aracının alışveriş merkezine gittiği görüntüleri yayınlayarak, AVM'nin roket güdümlü mühimmatın depolanması ve çoklu fırlatma roket sistemlerinin yeniden yüklenmesi için büyük bir üs olarak kullanıldığını öne sürdü. Görüntülerin devamında alışveriş merkezinin vurulduğu anlar da yer aldı.

RUSYA: AVM, DEPO OLARAK KULLANILIYORDU

Rusya, gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev’e bağlı Podilskyi ilçesine düzenlediği füze saldırısı ile bir alışveriş merkezini vurmuş, AVM’nin çevresindeki çok sayıda bina da hasar görüşmüştü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından söz konusu AVM’ye düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Ukraynalı milliyetçiler, yerleşim yerlerinin ve sosyal tesislerin alanlarını topçu sistemlerini yerleştirmek ve Rus askerlerine yoğun ateş yakmak için canlı kalkan olarak kullanmaya devam ediyor. Aynı zamanda, yakındaki AVM’nin alanları, roket güdümlü mühimmatın depolanması ve çoklu fırlatma roket sistemlerinin yeniden yüklenmesi için büyük bir üs olarak kullanıldı” dedi.

Rus istihbaratı tarafından söz konusu AVM’nin çoklu fırlatma roket sistemlerinin konumunun doğrulandığını aktaran Konaşenkov, “Roket güdümlü mühimmatlı bir deponun yerini tespit ettik. Güvenlik kamerası görüntüleri Ukrayna’ya ait çoklu roketatarın, roket ve füzelerin yeniden yüklenmesinden sonra Kiev'in eteklerinde bir AVM’ye girdiğini açıkça gösteriyor. 21 Mart gecesi, Ukrayna’ya ait çoklu roketatar bataryası ve mühimmatlar için bir depolama üssü olan boş bir AVM yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla imha edildi” denildi.

Özellikle Batı medyası tarafından AVM saldırısında sivillerin hedef alındığı yönündeki haberlere atıfta bulunan Konaşenkov, “Batı medyasının dikkatini bir kez daha çekmek istiyoruz. Kiev'in yerleşim bölgelerinde ve Ukrayna'nın diğer şehirlerindeki sivil nesnelerin, Kiev milliyetçi rejimi tarafından, topçu ve roket sistemleri için atış mevzileri olarak kullanıldığına dair kesin kanıtlar sunduk” dedi.

Rusya korkunç görüntüleri paylaştı! Bakanlık duyurdu: 'AVM, roketatar sistemlerinin deposuydu’
İlgili Haber
Rusya korkunç görüntüleri paylaştı! Bakanlık duyurdu: 'AVM, roketatar sistemlerinin deposuydu’
Ukrayna - Rusya savaşında son durum... Ukrayna dünyaya duyurdu: Rusya'nın 3 günkül mühimmatı kaldı!
İlgili Haber
Ukrayna - Rusya savaşında son durum... Ukrayna dünyaya duyurdu: Rusya'nın 3 günkül mühimmatı kaldı!
Rus ordusunun uydu görüntüleri Ortaya çıktı! İşte Rusya'nın yeni Kiev planı...
İlgili Haber
Rus ordusunun uydu görüntüleri Ortaya çıktı! İşte Rusya'nın yeni Kiev planı...
Ukrayna'da karizması yerle bir olan Putin gözdağı vermek için nükleer silahları devreye sokabilir...
İlgili Haber
Ukrayna'da karizması yerle bir olan Putin gözdağı vermek için nükleer silahları devreye sokabilir...
Putin Wagner grubuna bizzat talimat vermişti! Zelenski’yi öldürmek için suikast timi hazırlayan şahıs yakalandı...
İlgili Haber
Putin Wagner grubuna bizzat talimat vermişti! Zelenski’yi öldürmek için suikast timi hazırlayan şahıs yakalandı...

GÜNCEL HABERLER

Alzehimer hastası yaşlı kadına akılalmaz işkence! Her şey gizli kamera ile ortaya çıktı

Alzehimer hastası yaşlı kadına akılalmaz işkence! Her şey gizli kamera ile ortaya çıktı

Bakan Koca'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür

Bakan Koca'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür

Kılıçdaroğlu: Orantısız güç kullanıldı

Kılıçdaroğlu: Orantısız güç kullanıldı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alzehimer hastası yaşlı kadına akılalmaz işkence! Her şey gizli kamera ile ortaya çıktı

Alzehimer hastası yaşlı kadına akılalmaz işkence! Her şey gizli kamera ile ortaya çıktı

Sıradaki Haber
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Sıradaki Haber
Kira beyannamesi son ödeme tarihi ne zaman? Kira gelir vergisi ödeme nasıl yapılır? Kira geliri beyannamesi verilmezse ne olur?

Kira beyannamesi son ödeme tarihi ne zaman? Kira gelir vergisi ödeme nasıl yapılır? Kira geliri beyannamesi verilmezse ne olur?
Sıradaki Haber
Rusya korkunç görüntüleri paylaştı! Bakanlık duyurdu: 'AVM, roketatar sistemlerinin deposuydu’

Rusya korkunç görüntüleri paylaştı! Bakanlık duyurdu: 'AVM, roketatar sistemlerinin deposuydu’

Sıradaki Haber