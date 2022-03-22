Ukrayna - Rusya savaşında son durum... Rusya'dan skandal hata! Savaşta kaç Rus askerinin öldüğü belli oldu...
Rus ordusunun Ukrayna topraklarını işgal etmesiyle başlayan savaş 27. gününe girdi. Kremlin'e yakınlığı ile bilinen bir gazete Rus ordusunun savaşta kaç asker kaybettiğini açıkladı. Söz konusu haber kısa sürede yayından kaldırıldı.Zelenski, Rusya ile savaşı sona erdirmek için üzerinde anlaşmaya varılan tüm tavizlerin yapılacak bir referandumla Ukraynalıların oyuna sunulması gerektiğini ifade etti. Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ve biyolojik silah kullanmayı düşündüğüne dair net işaretler olduğunu öne sürdü...
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 27. gününe girdi. Bölgeden çatışma ve bombalama haberleri gelmeye devam ediyor. Savaşın yayılmasından korkulurken Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması krizi büyüyor. Azov Taburu Rus askerlerini imha etti. Zelenskiy’i öldürmek için suikast timi hazırlayan şahıs Ukrayna istihbaratı tarafından yakalandı...
09.52:
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş aralıksız sürerken Ukrayna’nın Harkov kenti de gece saatlerinde yeniden Rus bombardımanı altında kaldı. Rus ordusu tarafından Harkov’a hem savaş uçakları hem de füzelerle saldırılar yapıldı. Saldırılar halen devam ederken, yerel basında bazı yerleşim alanlarına füzeler isabet etti. Saldırı sonrası çekilen görüntülerde, kentte sivil yerleşim alanlarının hasar aldığı görülürken, can kaybı ve yaralılara ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
08.20:
Ukrayna ordusu, Rus işgalci güçlerin elindeki Kiev'in ilçesi Makariv'i geri aldığını bildiriyor. Facebook sayfasında paylaşılan açıklamaya göre, başkent Kiev'in 60 kilometre batısındaki kasabadan Rus askerleri çıkarıldı.
Kiev'in çevresinde stratejik bir öneme sahip Makariv'in geri alınması, başkenti çevreleyen kuşatmanın kuzeybatı cephesinde kırılması anlamına geliyor.İlçede üç gün önce gerçekleşen Rus topçu saldırısında yedi insan hayatını kaybetmişti.
08.15:
Bir video mesaj yayınlayan Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Rus işgalcileri geri püskürttüğünü ve ardından da yavaşlattığını aktardı.Zelenskiy'nin verdiği bilgiye göre, Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'da bir Rus savaş uçağı daha vurularak düşürülüdü.
Ukrayna lideri, Pazartesi gününün son saatlerinde verdiği röportajda ise Rus işgalci birliklerin ülkesinden çekilmesi halinde NATO üyeliği arayışının sona ermesi dahil bir dizi başlığı görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
Zelenskiy'in Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le görüşmesi halinde gündeme getirmeyi kabul ettiği başlıklar arasında Kırım ve Donbas da var. "Çıkış yolu bulmalıyız" diyen Zelenskiy, Ukrayna için güvenlik garantileri istedi. Ukrayna liderine göre, Putin randevusundan çıkacak kararlar ancak Ukraynalıların bir referandumda onayıyla hayata geçirilebilir.
08.00: UKRAYNA'YA S-300 PLANI
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD yönetiminin bazı Avrupa ülkeleriyle "Ukrayna'ya yüksek irtifa hava savunma sistemi gönderilmesi üzerine görüşmelerini sürdürdüğünü" açıkladı. Bugüne kadar ABD, Ukrayna ordusuna, sadece helikopterleri ve alçaktan uçak uçakları hedef almaayı sağlayan Stinger füze savarları vermişti.
Şimdi ise Rusya hava kuvvetlerine karşı daha etkili olabilecek yüksek irtifa uçakları da hedef alabilecek sistemleri verebilir. ABD'nin görüştüğü ülkeler arasında Slovakya öne çıkıyor. Slovakya, daha önce S-300 füze savunma sistemlerini Ukrayna'ya gönderebileceğini; karşılığında farklı bir füze savunma sisteminin ülkeye konuşlandırılabileceğini açıklamıştı. Ukrayna, S-300 kullanımı için eğitilmiş elemanlara sahip.
Kirby, yüksek irtifa savunma sistemi açıklaması yaparken hiçbir ülkenin adını vermedi. Sadece "ABD'nin, Ukrayna ordusunun rahatlıkla kullanabileceği uzun menzilli hava sava savunma sistemlerini de kapsayan savunma modelleri konusunda bazı ülkelerle aktif görüşmeler yürüttüklerini" söyledi.
07.47:
Avrupa Birliği'nin (AB) Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, birliğin "startejik pusula" adı altında ortak bir savunma stratejisini benimsemesi sonrası yaptığı açıklamada "Bir Avrupa ordusu oluşturmak istemiyoruz" dedi.
07.41:
Dördüncü haftasına giren savaşta Rusya'nın hedeflerinin gerisinde kaldığı ve beklediğinin çok üzerinde asker kaybı yaşadığı dile getiriliyor.
Rusya'dan gelen bir haber bu iddiaları doğruladı. Kremlin'e yakınlığı ile bilinen Komsomolskaya Pravda gazetesi internet sayfasında Rus ordusunun kayıplarını açıkladı.İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Rus gazetesi 9 bin 861 askerin öldüğünü, 16 bin 153 askerin yaralandığı duyurdu.
Ancak söz konusu haber kısa süre içinde siteden kaldırıldı. Bu paylaşımın yanlışlıkla yapıldığı belirtiliyor.Ukrayna tarafı ise savaşta 6 generalini kaybeden Rus ordusunun asker kaybının 14 binin üzerinde olduğunu iddia ediyor.
RUSYA 2 MART'TAN BERİ GÜNCELLEME YAPMADI
Rusya Savunma Bakanlığı, 'özel askeri operasyon' olarak adlandırdığı bu işgalde 498 askerin öldüğünü açıkladı. Fakat bu veri 2 Mart tarihli ve o tarihten sonra hiç güncellenmedi.
06.17: RUSYA İLE JAPONYA ARASINDA KRİZ
Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı sonrası barış antlaşması müzakerelerini Tokyo'nun Ukrayna politikası karşısında askıya alma kararının kabul edilemez olduğunu belirterek, Rusya'nın adımını şiddetle protesto ettiklerini kaydetti.
Rusya'nın, Japonya ile yürütülen 2. Dünya Savaşı sonrası barış antlaşması müzakerelerini askıya alma kararı dünya gündeminde dikkat çekerken, Tokyo'dan konuya ilişkin tepkili ilk açıklama geldi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida mecliste yaptığı konuşmada, Moskova'nın kararına atıfta bulunarak, "Rusya'nın eylemleri son derece yersiz ve kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Rusya'nın adımını "şiddetle protesto ettiklerini" belirten Kishida, Japonya'nın Kuzey Toprakları sorununu çözme ve bir barış anlaşması imzalama konusundaki temel tutumunun değişmediğini de sözlerine ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamıştı
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Japonya'nın Ukrayna işgali nedeniyle uygulanan yaptırımlar konusunda batı dünyasına katılması nedeniyle 2. Dünya Savaşı sonrası barış antlaşması müzakerelerinin askıya alınacağı bildirilmişti. Bakanlık, Tokyo'nun Ukrayna politikasına atıfla, "Bu şartlar altında her iki ülke için de önemli olan bir belgenin imzalanması konusunda görüşme yapılması mümkün değildir" ifadelerine yer verilmişti. Ayrıca, Japon sakinlerin Moskova'nın kontrolünde bulunan fakat Tokyo'nun üzerinde hak iddia ettiği Hokkaido açıklarındaki adaları periyodik olarak ziyaret etmelerine izin veren vizesiz giriş programının da askıya alınacağını duyuran Bakanlık, Rusya'nın tartışmalı adalardaki ortak ekonomik faaliyetlerden de çekileceğini belirtmişti. Bakanlık, Moskova - Tokyo arasındaki ikili ilişkilerin bozulmasından Rusya karşıtı eylemleri nedeniyle Japonya'nın sorumlu tutulacağını aktarmıştı.
Moskova'dan misilleme gibi karar
Rusya, Japonya'nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın parçası olan 4 adayı, 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına katmıştı. Japonya ise, 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde imzalanamayan barış anlaşmasının imzalanması için adaların kendilerine geri verilmesini şart koşmuştu. 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimi karşısında Japonya’nın batı dünyasının tarafında yer alarak Moskova'ya sert yaptırımlar uygulamasının ardından Japonya-Rusya ilişkilerinin geleceği merak konusu olmuştu.
04.25:
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında birçok Rus askeri bazı kentlerde kontrolü sağlayarak, kentlerin farklı noktalarında devriyeler düzenliyor. Bazı noktalarda ise kontrolü sağladığını düşünen Rus askerleri rahat hareket ederek, Ukrayna askerlerinin ve Azov Taburu'nun hedefi oluyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı’na bağlı özel askeri birim olan Azov Taburu tarafından, bugün Rus askerlerine karşı yapılan saldırıların görüntüleri yayınladı. Görüntülerde Azov Taburu'nun, çevrede kendileri için bir tehlike olmadığını düşünerek bir tankın başında hem dinlenen hem de birbiriyle sohbet eden bir grup Rus askerinin bulunduğu noktaya roketle atışı yaptığı kaydedildi. Saldırıda bazı Rus askerlerinin yere yığıldığı görülürken, Azov Taburu'nun saldırısında kaç Rus askerlerinin yaralandığı veya öldüğü konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
04.21:
Ukrayna İstihbaratı, Rus istihbaratı tarafından yönlendirilen bir kişiyi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’ye suikast düzenlemek için bir tim hazırlarken yakaladı.
03.45:
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi durumunda Kırım ve Donbass konusunu görüşmeye hazır olduğuna dikkat çekerek, "Başkan olduğumda, topraklarımızın hiçbir bölümünü artık veremeyeceğimizi, Donbas ve Kırım'ı geri almak için her şeyi yapmamız gerektiğini söyledim. Bu, bir zaman meselesi. Şimdi bu savaşı ne zaman durdurabileceğimiz sorusu var. Hem Kırım hem de Donbass herkes için zor bir durum. Çıkış yolu bulmalıyız" dedi.
02.45:
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna askerleri tarafından ülkenin Harkov Bölgesinde yer alan Chuhuiv kentinde Rusya’ya ait bir savaş uçanın düşürüldüğünü açıkladı.
01.25:
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ve biyolojik silah kullanmayı düşündüğüne dair net işaretler olduğunu öne sürdü. ABD lideri, Rusya'nın ABD'ye yönelik siber saldırı planlayabileceği iddiasını gündeme taşırken, CEO'lara şirketlerini siber saldırılara karşı korumak için siber güvenlik alanına yatırım yapmalarını söyledi.
00.30:
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, bugün Ukrayna’da açılan insani koridorlardan 8 binden fazla sivilin tahliye edildiğini duyurdu.
00.00:
ABD Başkanı Joe Biden’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda Ukrayna’daki gelişmeleri görüştüğü bildirildi.