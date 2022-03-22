Putin Wagner grubuna bizzat talimat vermiÅŸti Zelenskiâ€™yi Ã¶ldÃ¼rmek iÃ§in suikast timi hazÄ±rlayan ÅŸahÄ±s yakalandÄ±...

Rusyaâ€™nÄ±n Ukraynaâ€™ya saldÄ±rÄ±larÄ± sÃ¼rerken, Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Zelenski de Rusyaâ€™nÄ±n hedefinde olmaya devam ediyor.

Ukrayna basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde, Ukrayna'nÄ±n baÅŸkenti Kievâ€™deki BaÅŸkanlÄ±k Ofisi'nde Rusyaâ€™ya karÅŸÄ± direniÅŸi yÃ¶neten Zelenskiâ€™ye suikast dÃ¼zenlemesi iÃ§in Rus istihbaratÄ±nÄ±n ilk kez harekete geÃ§tiÄŸi ifade edildi.

UkraynalÄ± Gazeteci Vitaly Glagola tarafÄ±ndan duyurulan bilgiye gÃ¶re, Ujgorod kentinde Rusya Federal GÃ¼venlik Servisiâ€™ne (FSB) baÄŸlÄ± suikast ve keÅŸif grubunun bir Ã¼yesi Ukrayna istihbaratÄ± tarafÄ±ndan takibe alÄ±ndÄ±.

Ukrayna Ä°stihbaratÄ±'na mensup ekipler tarafÄ±ndan kÄ±skÄ±vrak yakalanan ÅŸahsÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dairede yapÄ±lan armada, aralarÄ±nda keskin niÅŸancÄ± dÃ¼rbÃ¼nlÃ¼ ve susturucu takÄ±lÄ± uzun namlulu bir tÃ¼fek, susturuculu bir kalaÅŸnikof ve bir tatar yayÄ± (arbalet) dahil olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da suikast silahÄ± ve Ã§ok sayÄ±da silah susturucusu ile birÃ§ok el bombasÄ± ve Ã§eÅŸitli Ã§aplarda Ã§ok sayÄ±da mermi ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi.

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Ukrayna basÄ±nÄ±na gÃ¶re yakalanan ÅŸahsÄ±n ilk amacÄ±nÄ±n Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Zelenski'ye suikast dÃ¼zenlemek, ikinci amacÄ±nÄ±n ise Kievâ€™deki bazÄ± Ã¶nemli kamu alanlarÄ±na saldÄ±rÄ± yapmak iÃ§in 25 kiÅŸilik bir tim kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

'PUTÄ°N 3 Ä°SÄ°M Ä°Ã‡Ä°N BÄ°ZZAT TALÄ°MAT VERDÄ°'

Ukrayna istihbaratÄ± baÅŸarÄ±sÄ±z olan Ã¼Ã§ suikast giriÅŸiminden sonra Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in Ukrayna CumhurbaÅŸkanÄ± Zelenski'nin de aralarÄ±nda olduÄŸu 3 kiÅŸi iÃ§in Wagner grubuna bizzat talimat verdiÄŸini duyurmuÅŸtu.

Ä°stihbarat sorumlularÄ±, suikast talimatÄ±nÄ± Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in Ã¶nceki baÅŸarÄ±sÄ±z giriÅŸimlerden sonra bizzat verdiÄŸini duyurdu. Putin'in suikast talimatÄ± verdiÄŸi isimler arasÄ±nda Zelenski, liderin saÄŸ kolu olarak bilinen BaÅŸbakan Denys Shmyhal ve Genelkurmay baÅŸkanÄ± Andriy Yermak yer alÄ±yor.

PUTÄ°N'Ä°N Ã–ZEL ORDUSU, 6 BÄ°N ÃœYESÄ° VAR

Tahminen 6 bin Ã¼yeye sahip grup, 'Putin'in Ã¶zel ordusu' olarak biliniyor ve daha Ã¶ncelerde Suriye, Sudan ve Libya'daki Ã§atÄ±ÅŸmalarda da boy gÃ¶sterdi.

Grubun Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'e yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Ã¼nlÃ¼ Rus milyarder Yevgeniy Prijogin tarafÄ±ndan finanse edildiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

AmerikalÄ± yetkililer, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Wagner'in savaÅŸa dahil olduÄŸuna dair iÅŸaretler gÃ¶rdÃ¼klerini ve paralÄ± askerlerin ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Luhansk ve Donetsk bÃ¶lgelerinde savaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.