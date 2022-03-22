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DünyaUkrayna'da hızlı bir zafer gelmeyince Putin ‘B planı’na geçti!
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Ukrayna'da hızlı bir zafer gelmeyince Putin ‘B planı’na geçti!

Ukrayna topraklarına girerek savaşı başlatan Rus ordusu günlerdir kuşattığı Kiev'i ve Zelenski'yi ele geçiremeyince yeni planı uygulamaya başladı. ABD’li uzmanlara göre Ukrayna’da beklediği hızda ilerleyemeyen Rusya, ‘B planı’nı devreye soktu. Buna göre yeni öncelik Kırım ile Rusya’yı karadan birbirine bağlamak.

22.03.2022 - 09:32 |
Ukrayna'da hızlı bir zafer gelmeyince Putin ‘B planı’na geçti!

İşgalin başında günler içinde Kiev’e girerek Volodimir Zelenski hükümeti yerine Rus yanlısı bir rejimi getirmeyi hedefleyen Rusya, hızlı bir zafer elde etme umudu ortadan kalkınca en azından güneydeki kritik toprakları güvence altına almayı hedefleyen yeni bir stratejiye geçti.

Ukraynada hızlı bir zafer gelmeyince Putin ‘B planı’na geçti

DİRENİŞ ETKİLİ OLDU
Wall Street Journal gazetesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, geride kalan üç haftada Ukrayna’nın ortaya koyduğu direniş, Putin’i ‘B planı’nı devreye sokmak zorunda bıraktı. Şimdi hedef, Kiev’i, Kırım ve onu Rusya’ya bağlayacak güney koridoru ile doğudaki Donbas’taki topraklardan vazgeçmeye ikna etmek.

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MARIUPOL’DA DENENİYOR
ABD’li yetkililere göre Rusya, Kiev’i ikna etmek için kapsamlı saldırılar yerine uzun ve yıkıcı kuşatmalara devam edecek. Güneyde Mariupol’da yaşananlar bu planın bir unsuru olarak görülüyor. Kırım ile Donbas arasındaki kent, haftalardır kuşatma altında. Kentte sivil yapıların yüzde 80’i bombalanmış durumda. Kuzeydeki Sumi dahil birçok kent abluka altında.

Ukraynada hızlı bir zafer gelmeyince Putin ‘B planı’na geçti

NE KADAR ETKİLİ OLUR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’yı NATO hedefinden vazgeçmeye ve bundan sonra tarafsız kalmaya ikna etmeye de çalışıyor. Müzakerelerde Kiev, NATO ve tarafsızlık konularında taviz vermeye hazır olsa da Kırım ve Donbas dahil topraklarından vazgeçeceğine dair şu aşamada bir işaret bulunmuyor.

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O KENT TESLİM OLMADI
Son olarak Mariupol yönetimi, Rus askerinin kent merkezine kadar ilerlediği yönündeki haberlere rağmen ‘teslim olun’ çağrısını reddetti. Rusya Savunma Bakanlığı, dün yerel saatle 05:00’a kadar stratejik önemdeki liman kentinin teslim edilmesini istemişti.

Ukraynada hızlı bir zafer gelmeyince Putin ‘B planı’na geçti

AVM YERLE BİR OLDU
Rusya, bu taktik değişiklikle Kiev’e yönelik saldırılarını sürdürüyor. Başkent civarındaki Bucha ve Irpin gibi banliyölerde nispeten kontrolü sağlayan Rus ordusu, dün Retroville alışveriş merkezini vurdu. Kent meydanına 11 km mesafedeki alışveriş merkezi kullanılamaz hale gelirken en az sekiz kişi hayatını kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı ise alışveriş merkezinin roketatar sistemleri için depo olarak kullanıldığını ve bu nedenle vurulduğunu açıkladı.

Ukraynada hızlı bir zafer gelmeyince Putin ‘B planı’na geçti

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