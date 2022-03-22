Rusya, dÃ¼nyadaki en bÃ¼yÃ¼k ve en gÃ¼Ã§lÃ¼ ordulardan birine sahip, buna raÄŸmen Ukrayna'da bugÃ¼ne kadar istediÄŸi ilerlemeyi saÄŸlayamadÄ±.

SavaÅŸta neredeyse bir ay geride kalÄ±rken Rus ordusunun Ukrayna'nÄ±n baÅŸkenti Kiev'i dÃ¼ÅŸÃ¼rememesi bununun en bÃ¼yÃ¼k kanÄ±tÄ± olarak gÃ¶steriliyor.

Gelen yeni uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri Rusya'nÄ±n Kiev etrafÄ±ndaki hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kardÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Rus birliklerin kentin Ã§evresinde siperler kazdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Ä°ngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere gÃ¶re, bu Rus ordusunun taktik deÄŸiÅŸtirerek savunma pozisyonuna geÃ§tiÄŸi anlamÄ±na geliyor.

Bu adÄ±mÄ±n Rusya'nÄ±n 'uzun bir savaÅŸ' planÄ±na iÅŸaret ediyor olabilir. Uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde Rus askerlerin bÃ¶lgeye mayÄ±n dÃ¶ÅŸediÄŸi de gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

The Times'Ä±n askeri bir kaynaÄŸa dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde ise sÃ¶z konusu mayÄ±nlarÄ±n 'uzun vadeli savaÅŸ' iÃ§in dÃ¶ÅŸendiÄŸini vurgusu yapÄ±lÄ±yor.





RUS Ä°LERLEYÄ°ÅžÄ° BÃœYÃœK Ã–LÃ‡ÃœDE DURDU

ABDâ€™li Ã¼st dÃ¼zey bir savunma yetkilisi ise Rusyaâ€™nÄ±n Ukraynaâ€™yÄ± iÅŸgalindeki ilerlemesinin bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de durduÄŸunu, Kievâ€™in kuzeyindeki birliklerin bir haftadÄ±r kente doÄŸru ilerleyemediÄŸini sÃ¶yledi.

Yetkili, bugÃ¼ne kadar 1100â€™den fazla fÃ¼ze fÄ±rlatan Rusyaâ€™nÄ±n mÃ¼himmat sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸÄ±yor olabileceÄŸini, fÄ±rlatÄ±lan fÃ¼zelerin bir kÄ±smÄ±nÄ±n ilerleyemeden dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bir kÄ±smÄ±nÄ±n da hedefine ulaÅŸtÄ±ktan sonra patlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekledi.

Rusyaâ€™nÄ±n hipersonik fÃ¼ze ile saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸine dair aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± henÃ¼z doÄŸrulatamadÄ±klarÄ±nÄ± belirten yetkili, Rusyaâ€™nÄ±n elindeki seyir fÃ¼zesi azaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in veya bir mesaj gÃ¶ndermek iÃ§in bÃ¶ylesi bir saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemiÅŸ olabileceÄŸini sÃ¶yledi.





RUS ORDUSU NEDEN BEKLEDÄ°ÄžÄ° HIZDA Ä°LERLEYEMÄ°YOR?

BatÄ±lÄ± birÃ§ok askeri uzman, Rusya'nÄ±n sahadaki performansÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ± gizlemiyor.

Sahadaki ilerleyiÅŸin yavaÅŸlÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± askeri uzmanlarÄ±n "Rusya kayÄ±plarÄ±nÄ±n Ã¼stesinden gelebilecek mi?" sorusunu sormasÄ±na yol aÃ§tÄ±. Bu hafta BBC'ye konuÅŸan Ã¼st dÃ¼zey bir NATO askeri gÃ¶revlisi, "Rusya aÃ§Ä±kÃ§asÄ± hedeflerine ulaÅŸamadÄ±, muhtemelen nihayetinde de ulaÅŸamayacak." dedi.

Peki yanlÄ±ÅŸ giden neydi? Rusya'nÄ±n ilk hatasÄ± Ukrayna'nÄ±n Ã§ok daha kÃ¼Ã§Ã¼k olan ordusunun savunma kapasitesini hafife almak oldu. Rusya, yÄ±llÄ±k savunma bÃ¼tÃ§esine 60 milyar Dolar ayÄ±rÄ±rken Ukrayna 4 milyar dolar ayÄ±rÄ±yor. Bu da Rusya'nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±ndaki gÃ¼cÃ¼ hafife almasÄ±na yol aÃ§tÄ±.

Rusya, tÄ±pkÄ± diÄŸer birÃ§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ orduya sahip Ã¼lke gibi, kendi askeri gÃ¼cÃ¼nÃ¼ de gÃ¶zÃ¼nde fazla bÃ¼yÃ¼tmÃ¼ÅŸ olabilir. Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin uzunca bir sÃ¼redir Rusya ordusunun modernizasyon programÄ± iÃ§in hÄ±rsla Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ve bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ordusunun gerÃ§ekte olduÄŸundan Ã§ok daha fazla gÃ¼Ã§lendiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸ olabilir.

Ä°ngiltere ordusundan Ã¼st dÃ¼zey bir yetkilinin verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re Rusya'nÄ±n savunma yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± nÃ¼kleer kapasitesini geliÅŸtirmek ve bu konuda deneyler yapmak iÃ§in kullanÄ±lÄ±yor. Buna hipersonik fÃ¼zeler gibi yeni silahlar Ã¼retmek de dahil.

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SavaÅŸta 6 generalini kaybeden Rus ordusunun toplam kaybÄ±nÄ±n 7 bini geÃ§tiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. Pentagon tahminlerine gÃ¶re savaÅŸ boyunca 14 ila 21 bin arasÄ± Rus askeri yaralandÄ±.

Rusya'nÄ±n KÄ±zÄ±l Meydan'da dÃ¼zenlenen Zafer GÃ¼nÃ¼ GeÃ§it TÃ¶renleri'nde sergilenen ve dÃ¼nyanÄ±n en geliÅŸmiÅŸ tankÄ± olarak tanÄ±tÄ±lan T-14 Armata'yÄ± da bu savaÅŸta henÃ¼z kullanÄ±lÄ±rken gÃ¶rmedik. Rusya'nÄ±n sahaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± tanklarÄ±n Ã§oÄŸu daha eski T-72 tanklarÄ±, zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±lar, top ve fÃ¼ze fÄ±rlatÄ±cÄ±larÄ±...

Ä°ÅŸgalin baÅŸlangÄ±cÄ±nda Rusya'nÄ±n havada Ã§ok belirgin bir avantajÄ± vardÄ±, sÄ±nÄ±ra gÃ¶nderilen savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± Ukrayna'nÄ±n savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Ã¼Ã§ katÄ± kadardÄ±. Bu sebeple birÃ§ok askeri uzman Rusya'nÄ±n havada hÄ±zlÄ± bir Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kazanacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼; ancak Ã¶yle olmadÄ±. Ukrayna'nÄ±n savaÅŸ uÃ§aklarÄ±na karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ savunma, bugÃ¼ne kadar Rusya'nÄ±n manevra alanÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlamaya yetecek kadar etkili olabildi.

Moskova, Ã¶zel kuvvetlerinin Ã§ok hÄ±zlÄ± ve belirleyici bir rol oynayabileceÄŸini de Ã¶ngÃ¶rmÃ¼ÅŸ olabilir.

Ãœst dÃ¼zey BatÄ±lÄ± bir askeri yetkilinin BBC'ye verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re Rusya, Ukrayna'nÄ±n hava savunmasÄ±nÄ±n 'gÃ¼Ã§sÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼ne' gÃ¼vendiÄŸi iÃ§in Spetsnatz ve VDV gibi paraÅŸÃ¼tÃ§Ã¼ler gÃ¶ndermenin yeterli olacaÄŸÄ±nÄ± ve bunun Ukrayna savunmasÄ±nÄ± saf dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Ancak ilk gÃ¼nlerde Kiev yakÄ±nlarÄ±ndaki Hostomel HavalimanÄ±'nda yapmayÄ± planladÄ±klarÄ± helikopterlerin yok edilmesi saldÄ±rÄ±sÄ± geri tepti, Ukrayna savunmasÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± pÃ¼skÃ¼rttÃ¼. Bu da Rusya'nÄ±n asker, mÃ¼himmat ve destek gÃ¶ndermek iÃ§in kullanacaÄŸÄ± bir havalimanÄ±nÄ± ele geÃ§irmesini Ã¶nlemiÅŸ oldu.

Hostomel HavalimanÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± pÃ¼skÃ¼rtÃ¼lÃ¼nce Rusya, tÃ¼m destekleri karayoluyla gÃ¶ndermeye baÅŸladÄ±. Bu da belli bir trafikte ilerleyen araÃ§larÄ±n ve konvoylarÄ±n Ukrayna tarafÄ±ndan daha kolay ÅŸekilde hedef alÄ±nmasÄ±na yol aÃ§tÄ±. BazÄ± aÄŸÄ±r silahlar bunun Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in yoldan Ã§Ä±kÄ±nca Ã§amura saplandÄ± ve ilerleyemedi.

Bu sÄ±rada Rusya'nÄ±n kuzeyde uydular tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen uzun zÄ±rhlÄ± araÃ§ kuyruÄŸu henÃ¼z Kiev kuÅŸatmasÄ±na katÄ±lmadÄ±.

En Ã¶nemli ilerlemeler gÃ¼neyden geldi; burada hem mÃ¼himmat hem asker sevkiyatÄ± iÃ§in tren yollarÄ± kullanÄ±lÄ±yor.

TÃ¼m bu geliÅŸmeler Ã¼zerine BBC'ye konuÅŸan Ä°ngiltere Savunma BakanÄ± Ben Wallace, "Putin'in gÃ¼Ã§lerinin momentumu kaybettiÄŸini" sÃ¶ylÃ¼yor:

"TakÄ±lÄ±p kaldÄ±lar ve yavaÅŸ da olsa Ã§ok Ã¶nemli kayÄ±plar veriyorlar."

KAYIPLAR VE DÃœÅžÃœK MORAL

Rusya, Ukrayna'nÄ±n iÅŸgali iÃ§in sÄ±nÄ±ra 190 bin asker yÄ±ÄŸdÄ± ve bunlarÄ±n Ã¶nemli bir kÄ±smÄ± da Ã§atÄ±ÅŸma hattÄ±na gitti, yani aktif olarak savaÅŸa katÄ±ldÄ±. Ancak BatÄ±'nÄ±n istihbaratÄ±na gÃ¶re bu sayÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10'unu sahada kaybettiler. Rusya veya Ukrayna'nÄ±n kayÄ±plarÄ± iÃ§in gÃ¼venilir ve teyit edilmiÅŸ net bir bilgi yok ancak Ukrayna 14 bin Rus askerinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini iddia ediyor. ABD istihbaratÄ± ise bu sayÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ±n doÄŸru olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

BatÄ±lÄ± yetkililer de Rusya ordusundaki askerlerin morallerinin "Ã§ok, Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸuna dair" iÅŸaretler olduÄŸunu savunuyor. Bir yetkili, haftalardÄ±r Belarus'ta bekleyen askerler iÃ§in "ÃœÅŸÃ¼yorlar, yorgunlar ve aÃ§lar" dedi.

Rusya, kayÄ±plarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilmek iÃ§in ÅŸimdiden Ã¼lkenin doÄŸusundan ve Ermenistan'dan Ukrayna sÄ±nÄ±rÄ±na yeni asker takviyesi yapmaya baÅŸladÄ± bile.

BatÄ±lÄ± yetkililer, Suriye'den de savaÅŸÃ§Ä± taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve bunlarÄ±n da yakÄ±nda savaÅŸa katÄ±lacaÄŸÄ± haberleri iÃ§in "bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla doÄŸru" ifadelerini kullanÄ±yor.

TEDARÄ°K VE LOJÄ°STÄ°K SIKINTISI

Rusya aslÄ±nda Ã§ok temel alanlarda zorluklar yaÅŸÄ±yor. Eski bir askeri sÃ¶ylem vardÄ±r; "AmatÃ¶rler taktik konuÅŸurken profesyoneller lojistik Ã§alÄ±ÅŸÄ±r." Rusya'nÄ±n bu savaÅŸta lojistik Ã¼zerine yeterince dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸine dair kanÄ±tlar var. ZÄ±rhlÄ± ve silahlÄ± araÃ§ konvoylarÄ± benzin, gÄ±da ve mÃ¼himmat eksiÄŸi yaÅŸÄ±yor. Bozulan araÃ§lar terk ediliyor ve Ukrayna traktÃ¶rleri tarafÄ±ndan Ã§ekiliyor.

BatÄ±lÄ± yetkililer Rusya'nÄ±n bazÄ± mÃ¼himmat eksiklerinin de olabileceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Åžimdiye kadar uzun menzilde 850-900 hedefe kilitli mÃ¼himmat, mesela gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼zeler kullanÄ±ldÄ±. BunlarÄ±n yerini de yÃ¶nlendirilmeyen silahlarla doldurmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.

ABD'li yetkililer, Rusya'nÄ±n bu konudaki eksiklerini gidermek iÃ§in Ã‡in'den yardÄ±m isteyebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuyor.

TÃ¼m bunlara karÅŸÄ±n Ukrayna'ya BatÄ± Ã¼lkelerinden dÃ¼zenli bir silah ve askeri mÃ¼himmat akÄ±ÅŸÄ± var. Bu aynÄ± zamanda morallerin de yÃ¼kselmesine yol aÃ§Ä±yor. ABD Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce 800 milyon dolarlÄ±k daha savunma desteÄŸi vereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Daha fazla tanksavar ve uÃ§aksavar fÃ¼zesinin yanÄ± sÄ±ra ABD'nin Switchblade isimli insansÄ±z hava aracÄ± da vereceÄŸi biliniyor. Bu insansÄ±z hava aracÄ±na patlayÄ±cÄ± yÃ¼klenebiliyor ve hedefe ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± noktada patlatÄ±labiliyor.

BatÄ±lÄ± yetkililer hÃ¢lÃ¢ Putin'in Ukrayna ÅŸehirlerini uzunca bir sÃ¼re daha bombalamaya yetecek askeri gÃ¼cÃ¼ olduÄŸu konusunda da uyarÄ±da bulunuyor.

Bir istihbarat yetkilisi de, bugÃ¼ne kadarki kÄ±smÃ® hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen Putin'in vazgeÃ§meyeceÄŸini ve bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. "Putin Rusya'nÄ±n askeri anlamda Ukrayna'yÄ± yenebileceÄŸine hÃ¢lÃ¢ inanÄ±yor." diyor.

Ukrayna ordusu bugÃ¼ne kadar etkili bir savunma gÃ¶stermiÅŸ olsa da, Ã§ok ciddi anlamda bir destek ve tedarik gelmediÄŸi sÃ¼rece ellerindeki malzemenin hÄ±zla bitebileceÄŸi konusunda da uyarÄ±da bulunuyor BatÄ±lÄ± uzmanlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ savaÅŸÄ±n baÅŸÄ±ndaki kadar olmasa da Ã¼stÃ¼nlÃ¼k hÃ¢lÃ¢ Rusya ordusunda.