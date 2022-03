Ukrayna'da karizması yerle bir olan Putin gözdağı vermek için nükleer silahları devreye sokabilir...

The New York Times'da yer alan bir analizde, dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip olan ordunun her an harekete geçebileceğine dikkat çekildi ve 'Putin çatışmada köşeye sıkıştığını hissederse nükleer silahlarından birini patlatmayı seçebilir." ifadeleri yer aldı.