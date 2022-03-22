Ukrayna'da karizması yerle bir olan Putin gözdağı vermek için nükleer silahları devreye sokabilir...

Savaşın ilk günlerde, Putin'in ülkesinin nükleer güçlerinin "özel alarma" geçirildiğini duyurması dünyanın dört yanında kaygı yarattı. Bugün hem Rusya'nın hem de ABD'nin elinde nükleer silahlar var. Bu silahlar Hiroşima bombasının gücünün sadece küçük bir kısmına sahip olduğu için kullanımları belki daha az korkutucu ve daha düşünülebilir olabilir ancak sonuçları hakkında kimse net bir bilgiye sahip değil.