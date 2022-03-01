Rus ordusu Harkiv'de yönetim binasını füzeyle vurdu!

Görüntüler Harkiv merkezindeki özgürlük meydanında bulunan bölge yönetim binasından. Sumska caddesinde yer alan bina Rusya'nın attığı füze ile böyle hedef alındı. Füzenin düşmesinden hemen önce caddede araçların hareket halinde olduğu görülüyor.

Saldırının ardından bölgede hasar oluştu. Füze saldırısında hayatını kaybeden ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Harkov yönetim binasının bombalanması sonrasında 1i çocuk 6 yaralı

Ukrayna'nın Harkov kentinde yerel yönetim binası bu sabah bombalandı. Ukrayna Acil Durum yetkilileri açıklama yaparak ölü sayısının tespit edilmeye çalışıldığını ve şimdilik 1i çocuk 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Acil Durum yetkililerinin yaptığı açıklamada Harkov Bölge Devlet İdaresi binasının bombalanması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Ölü sayısı tespit ediliyor. Opera binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü ifadeleri kullanıldı.