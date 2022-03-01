GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaRus ordusu Harkiv'de yönetim binasını füzeyle vurdu!
HaberlerDünya Haberleri Rus ordusu Harkiv'de yönetim binasını füzeyle vurdu!
ABONE OL

Rus ordusu Harkiv'de yönetim binasını füzeyle vurdu!

Rusya - Ukrayna savaşından şok eden görüntüler gelmeye devam ediyor. Rusya'nın sınırdaki Harkiv şehrine saldırıları sürüyor. Sabah saatlerinde kenti hedef alan füze saldırısı kameralara yansıdı.

01.03.2022 - 10:44 | | UKRAYNA, (DHA)
ABONE OL

Görüntüler Harkiv merkezindeki özgürlük meydanında bulunan bölge yönetim binasından. Sumska caddesinde yer alan bina Rusya'nın attığı füze ile böyle hedef alındı. Füzenin düşmesinden hemen önce caddede araçların hareket halinde olduğu görülüyor.

Rusya Ukrayna'da dehşeti yaşıyor! 5710 Rus askeri öldürüldü, 29 uçak, 29 helikopter düşürüldü 198 tank imha edildi
İlgili Haber
Rusya Ukrayna'da dehşeti yaşıyor! 5710 Rus askeri öldürüldü, 29 uçak, 29 helikopter düşürüldü 198 tank imha edildi

Saldırının ardından bölgede hasar oluştu. Füze saldırısında hayatını kaybeden ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Harkov yönetim binasının bombalanması sonrasında 1i çocuk 6 yaralı

Ukrayna'nın Harkov kentinde yerel yönetim binası bu sabah bombalandı. Ukrayna Acil Durum yetkilileri açıklama yaparak ölü sayısının tespit edilmeye çalışıldığını ve şimdilik 1i çocuk 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Acil Durum yetkililerinin yaptığı açıklamada Harkov Bölge Devlet İdaresi binasının bombalanması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Ölü sayısı tespit ediliyor. Opera binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü ifadeleri kullanıldı.  

Putin’in 64 kilometrelik yıkım ordusu Kiev'e yaklaşıyor!
İlgili Haber
Putin’in 64 kilometrelik yıkım ordusu Kiev'e yaklaşıyor!
Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus hava savunma sistemlerini vuruldu
İlgili Haber
Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus hava savunma sistemlerini vuruldu

GÜNCEL HABERLER

Otomobilde 7 kişiyle Ukrayna'dan kaçış! 'Birden bir bomba patladı, ağlamaya başladım'

Otomobilde 7 kişiyle Ukrayna'dan kaçış! 'Birden bir bomba patladı, ağlamaya başladım'

Ukrayna Hava Kuvvetleri Rus hedeflerini vurmaya devam ediyor

Ukrayna Hava Kuvvetleri Rus hedeflerini vurmaya devam ediyor

Çiftçilere gelir kaynağı oldu! Tıpta, kozmetikte, sanayide kullanılıyor, en çok satışı yapılan ürün...

Çiftçilere gelir kaynağı oldu! Tıpta, kozmetikte, sanayide kullanılıyor, en çok satışı yapılan ürün...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otomobilde 7 kişiyle Ukrayna'dan kaçış! 'Birden bir bomba patladı, ağlamaya başladım'

Otomobilde 7 kişiyle Ukrayna'dan kaçış! 'Birden bir bomba patladı, ağlamaya başladım'

Sıradaki Haber
Ukrayna Hava Kuvvetleri Rus hedeflerini vurmaya devam ediyor

Ukrayna Hava Kuvvetleri Rus hedeflerini vurmaya devam ediyor

Sıradaki Haber
Çiftçilere gelir kaynağı oldu! Tıpta, kozmetikte, sanayide kullanılıyor, en çok satışı yapılan ürün...

Çiftçilere gelir kaynağı oldu! Tıpta, kozmetikte, sanayide kullanılıyor, en çok satışı yapılan ürün...

Sıradaki Haber
Zabıt katibi alımı 2022! Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı 2022 başvuruları nasıl ve nereden yapılır, sözleşmeli zabıt katibi alımı şartları nelerdir?

Zabıt katibi alımı 2022! Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı 2022 başvuruları nasıl ve nereden yapılır, sözleşmeli zabıt katibi alımı şartları nelerdir?

Sıradaki Haber