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DünyaPutinâ€™in 64 kilometrelik yÄ±kÄ±m ordusu Kiev'e yaklaÅŸÄ±yor!
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Putinâ€™in 64 kilometrelik yÄ±kÄ±m ordusu Kiev'e yaklaÅŸÄ±yor!

Rus ordusu Ukrayna'nÄ±n baÅŸkenti Kiev'e doÄŸru yaklaÅŸÄ±yor. ABD'li Maxar Technologies ÅŸirketi, Rusyaâ€™nÄ±n Kievâ€™e doÄŸru yaptÄ±ÄŸÄ± kara harekatÄ±na dair fotoÄŸraflarÄ± paylaÅŸtÄ±. ZÄ±rhlÄ± araÃ§lar, tanklar, toplar ve diÄŸer lojistik araÃ§lardan oluÅŸan 64 kilometre uzunluÄŸundaki konvoyun Kievâ€™in eteklerine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

01.03.2022 - 10:01 |
Putinâ€™in 64 kilometrelik yÄ±kÄ±m ordusu Kiev'e yaklaÅŸÄ±yor!

Ukrayna - Rusya savaÅŸÄ±ndan gelen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± ÅŸok ediyor. Rus ordusunun Ukraynaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Kievâ€™e yaptÄ±ÄŸÄ± askeri sevkiyatÄ±n uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri, medyaya sÄ±zmaya devam ediyor.

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Putinâ€™in 64 kilometrelik yÄ±kÄ±m ordusu Kieve yaklaÅŸÄ±yor

Daha Ã¶nce Rus konvoyunun uzunluÄŸunun 17 mil (27 km) olduÄŸunu aÃ§Ä±klayan Maxar Technologies ÅŸirketi, Kiev yakÄ±nlarÄ±na ulaÅŸan Rus askeri konvoyunun aslÄ±nda daha uzun olduÄŸunu bildirdi.

Putinâ€™in 64 kilometrelik yÄ±kÄ±m ordusu Kieve yaklaÅŸÄ±yor

Åžirket zÄ±rhlÄ± araÃ§lar, tanklar, Ã§ekili toplar ve diÄŸer askeri araÃ§lardan oluÅŸan konvoyun uzunluÄŸunun 40 milden (64 km) uzun olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Putinâ€™in 64 kilometrelik yÄ±kÄ±m ordusu Kieve yaklaÅŸÄ±yor

GÃ¼n iÃ§erisinde elde ettiÄŸi yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri servis eden ÅŸirket, konvoyun Kievâ€™e 27 mil (43 km) mesafedeki Antonov Hava ÃœssÃ¼'nden Ukraynaâ€™nÄ±n Prisbyrsk kentinin kuzeyine kadar uzandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Putinâ€™in 64 kilometrelik yÄ±kÄ±m ordusu Kieve yaklaÅŸÄ±yor

Åžirket, Ivankiv'in kuzey ve kuzeybatÄ±sÄ±nda, konvoyun seyahat ettiÄŸi yollarÄ±n yakÄ±nÄ±nda Ã§ok sayÄ±da ev ve yapÄ±dan dumanlar yÃ¼kseldiÄŸinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ancak buna neden olan ÅŸeyin belli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Putinâ€™in 64 kilometrelik yÄ±kÄ±m ordusu Kieve yaklaÅŸÄ±yor

Ukrayna-Rusya arasÄ±ndaki savaÅŸ, altÄ±ncÄ± gÃ¼nÃ¼nde devam ediyor. HenÃ¼z bir kent merkezini ele geÃ§irmeyen ve Kiev'i iÅŸgal etme yolunda olan Rus birliklerinin, Ukrayna ordusunun gÃ¶sterdiÄŸi bÃ¼yÃ¼k direnÃ§le karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu ifade ediliyor.

Putinâ€™in 64 kilometrelik yÄ±kÄ±m ordusu Kieve yaklaÅŸÄ±yor

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