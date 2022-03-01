Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus hava savunma sistemlerini vuruldu

Rusya'nÄ±n topraklarÄ±na saldÄ±rÄ±sÄ±na karÅŸÄ± gÃ¶sterdiÄŸi direniÅŸle tÃ¼m dÃ¼nyadan Ã¶vgÃ¼ler alan Ukrayna, Rusya'ya aÄŸÄ±r kayÄ±plar verdirmeye devam ediyor. Ukrayna Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan sosyal medya Ã¼zerinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'den alÄ±nan Bayraktar TB2 SilahlÄ± Ä°nsansÄ±z Hava AraÃ§larÄ± (SÄ°HA) ile Rusya'ya ait Ã¶nemli silahlarÄ±n ve hava savunma sistemlerinin imha edildiÄŸi ifade edildi. YaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada BakanlÄ±k, Kiev'e baÄŸlÄ± Ä°vankiv kÄ±rsalÄ±nda konuÅŸlanan Rusya'ya ait Buk Hava Savunma Sistemleri'nin Bayraktar TB2 ile imha edilme anlarÄ±na ait gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri yayÄ±nladÄ±.