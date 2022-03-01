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DünyaDünya korku içinde! ABD'den Rusya'ya nükleer mesaj!
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Dünya korku içinde! ABD'den Rusya'ya nükleer mesaj!

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya’nın caydırıcı güçlerini yüksek alarma geçirmesinin ardından ABD'nin kendini savunmak için yeterli yetenek ve kapasiteye sahip olduğunu, nükleer alarm seviyelerini değiştirmediğini söyledi. Psaki, "Nükleer savaş bir seçenek değil. Dünya Putin'e karşı bir duvar örüyor." dedi.

01.03.2022 - 08:07 |
Dünya korku içinde! ABD'den Rusya'ya nükleer mesaj!

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin nükleer silahları da içeren caydırıcı güçlerini yüksek alarma geçirmesinin ardından Biden yönetiminin gerilimi azaltmak istediğini belirterek, ABD'nin kendini savunmak için yeterli yetenek ve kapasiteye sahip olduğunu, nükleer alarm seviyelerini değiştirmediğini açıkladı. Psaki, "Kendi değerlendirmemizi değiştirmedik, ancak Rusya’nın tehditlerini kullanma konusunda da çok net olmamız gerekiyor. Şu anda yapmak istediğimiz tek şey gerilimi azaltmak. Başkan Putin'in direktiflerini değerlendiriyoruz. Şu anda veya yakın bir zamanda kendi alarm seviyemizi değiştirmek için bir neden görmüyoruz. Şunu da unutmamak gerekir ki, son birkaç ay ve yıl boyunca, Rusya ile bir dizi konuda önemli anlaşmazlıklar yaşadığımızda bile, Rusya ve ABD uzun zamandır nükleer kullanımın yıkıcı sonuçları olacağı konusunda hemfikirdiler" ifadelerini kullandı.

BIDEN'DAN NÜKLEER AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya lideri Vladimir Putin'in nükleer güçleri alarma geçirmesine ilişkin konuştu. Biden, Amerikalıların nükleer savaştan endişe etmemesi gerektiğini ifade etti.

"HİÇBİR ŞEY NÜKLEER SİLAH KULLANIMINI HAKLI ÇIKARMAZ"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekteri Antonio Guterres, BM Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (UNHCR) göre yarım milyon Ukraynalının şimdiden ülkeyi terk ettiğini açıklayarak, “Hiçbir şey nükleer silah kullanımını haklı çıkaramaz” dedi.

PUTİN EMRİ VERMİŞTİ

Rus lider Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı'na Rus nükleer caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretmişti. Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Putin, NATO liderlerinin agresif açıklamalarını ve Moskova'ya karşı ekonomik yaptırımları gerekçe göstererek Savunma Bakanlığı'na Rus nükleer caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretmişti.

Putin, "Gördüğünüz gibi Batılı ülkeler ülkemize karşı ekonomik boyutta -yani herkesin çok iyi bildiği hukuk dışı yaptırımlardan bahsediyorum- dostça olmayan tedbirler almakla kalmıyor, önde gelen NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri de kendilerine saldırgan açıklamalarda bulunmalarına izin veriyor." ifadelerini kullanmıştı.

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