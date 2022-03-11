Rus limanlarÄ±nda bekleyen 18 gemiden 17'si kalkÄ±ÅŸ yaptÄ±
Denizcilik Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, 24 Åžubat'tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarÄ±nda bekleyen TÃ¼rk sahipli 18 gemiden 17'sinin kalkÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â aÃ§Ä±kladÄ±. Â
11.03.2022 - 11:51 |
Denizcilik Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n Twitter'daki hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "24 Åžubatâ€™tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarÄ±nda bekleyen TÃ¼rk sahipli 18 gemiden 17'si kalkÄ±ÅŸ yaptÄ±, bir gemi Temrukâ€™da yÃ¼kleme iÃ§in bekliyor. Olumsuz hava koÅŸullarÄ±ndan dolayÄ± bazÄ± gemilerimiz Kerch'de beklemekte olup, hava mÃ¼sadeli varÄ±ÅŸ limanlarÄ±na hareket edeceklerdir" denildi.
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