Rus limanlarÄ±nda bekleyen 18 gemiden 17'si kalkÄ±ÅŸ yaptÄ±

Denizcilik Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n Twitter'daki hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "24 Åžubatâ€™tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarÄ±nda bekleyen TÃ¼rk sahipli 18 gemiden 17'si kalkÄ±ÅŸ yaptÄ±, bir gemi Temrukâ€™da yÃ¼kleme iÃ§in bekliyor. Olumsuz hava koÅŸullarÄ±ndan dolayÄ± bazÄ± gemilerimiz Kerch'de beklemekte olup, hava mÃ¼sadeli varÄ±ÅŸ limanlarÄ±na hareket edeceklerdir" denildi.