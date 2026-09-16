Doğadan toplayıp üretiyor! 35 yılda 2 bine yakın taş biriktirdi: Taşları kesince ortaya çıkıyor

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Gürgen, taşların yüzeyindeki renk, oksitlenme ve çizgilerin kesim öncesinde kendisine fikir verdiğini belirterek, şunları kaydetti:"Bir taşa baktığımızda yüzeyindeki yeşil ve kahverengi oksitlenmelerden içerisinde bakır veya demir olduğunu anlayabiliyoruz. Üzerinde birkaç çizgi varsa bunların derinleşerek bir desene hatta resme dönüşebileceğini öngörebiliyoruz ama tabii ki taşın içinden ne çıkacağını kesin olarak bilmiyoruz. Oksitlenmesine, desenlerine ve çizgilerine göre taşı kesiyoruz. Kestikten sonra bazen bir insan veya hayvan figürü, bazen de deniz ya da gökyüzünü andıran desenlerle karşılaşıyoruz. Daha sonra zımparalayarak bu desenleri belirgin hale getiriyoruz."Taşların doğal yapısını korumaya özen gösterdiğini vurgulayan Gürgen, koleksiyonundaki parçaları işlerken kimyasal madde veya vernik kullanmadığını, farklı kalınlıklardaki zımparalarla parlattığını dile getirdi.