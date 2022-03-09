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Lavrov bugün Türkiye'ye geliyor!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bugün Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

09.03.2022 - 11:12 |
Lavrov bugün Türkiye'ye geliyor!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyaretine dair yeni bir açıklama yaptı. Sözcü Zaharova, Dışişleri Bakanı Lavrov'un Uluslararası Diplomatik Forumu için bugün Antalya'ya gideceğini ve Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüşmesinin burada gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi.

Lavrov-Kuleba görüşmesi, Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta saldırı başlatmasından bu yana ikili arasındaki ilk görüşme olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yer alacağı görüşmenin yarın gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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