Lavrov bugün Türkiye'ye geliyor!
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bugün Türkiye'ye gideceğini açıkladı.
09.03.2022 - 11:12 |
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyaretine dair yeni bir açıklama yaptı. Sözcü Zaharova, Dışişleri Bakanı Lavrov'un Uluslararası Diplomatik Forumu için bugün Antalya'ya gideceğini ve Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüşmesinin burada gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi.
Lavrov-Kuleba görüşmesi, Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta saldırı başlatmasından bu yana ikili arasındaki ilk görüşme olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yer alacağı görüşmenin yarın gerçekleştirilmesi bekleniyor.
İlgili Haber
Rusya-Ukrayna savaşında son dakika haberleri... Savaşın seyrini değiştirecek gelişmede ABD geri adım attı!
İlgili Haber
Putin İngiltere'yi açıkça tehdit etmişti! Savaş sebebi olabilir: Firari İngiliz askerler Ukrayna'ya gitti...
İlgili Haber
Ukraynalı kadın keskin nişancı Olena’dan Putin itirafı! Dünyayı nükleer düğmeye sahip bir manyaktan koruyoruz
İlgili Haber
Kiev'deki bir sığınakta söylediği şarkı ile viral olan 7 yaşındaki Ukraynalı kız çocuğunun akıbeti belli oldu!