Putin İngiltere'yi açıkça tehdit etmişti! Savaş sebebi olabilir: Firari İngiliz askerler Ukrayna'ya gitti...

Rus işgalinden sonra dünyanın dört bir yanından yabancı askerler savaşmak için Ukrayna'ya akın ediyor. İngiltere’de aktif görevdeki ordu mensubu 4 askerin firar ederek Ukrayna’ya kaçması ve savaşa katılmak istemeleri görülmemiş çapta bir diplomatik krize ve hatta İngiltere’nin savaşın içine çekilmesine sebep olabilir.