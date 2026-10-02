Erzurum’da yıllardır beklenen tünel için ilk adım! Sondaj çalışmaları başladı

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Bunun üzerine daha kısa ve düşük maliyetli olması beklenen Aziziye-Yıkılgan güzergâhı üzerinde çalışma başlatıldı. İlk değerlendirmelere göre bu bölgede yaklaşık 3,5-4 kilometrelik bir tünel seçeneği üzerinde duruluyor.Sondaj sonuçlarının olumlu olması halinde proje teknik açıdan bir sonraki aşamaya taşınabilecek. Bu nedenle mevcut çalışma tünelin inşaatı değil, uzun süredir gündemde olan Palandöken Tüneli için atılan ilk somut teknik adım olarak değerlendiriliyor.