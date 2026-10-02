Erzurum’da yıllardır beklenen tünel için ilk adım! Sondaj çalışmaları başladı
Erzurum’un Tekman ilçesinin ulaşımını kısaltması hedeflenen Palandöken Tüneli için sahada teknik çalışmalar başladı. Aziziye-Yıkılgan güzergahında yürütülen sondaj ve zemin etütleriyle bölgenin tünel yapımına uygunluğu araştırılıyor.
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Erzurum Tekman ilçesinde uzun süredir gündeminde olan ve ilçenin Erzurum’a ulaşımını kısaltması hedeflenen Palandöken Tüneli için sahada ilk teknik çalışma başladı. Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Aziziye-Yıkılgan güzergâhında sondaj ve zemin etütleri için çalışma yürütüyor. Sahadaki bu çalışma, tünel inşaatının başladığı anlamına gelmiyor. Yapılan çalışmalar, güzergâhın tünel yapımına uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik ilk teknik aşamayı oluşturuyor.
Karayolları ekipleri, Aziziye Köyü ile Palandöken ilçesine bağlı Yıkılgan Köyü arasındaki alternatif güzergâhta sondaj çalışması yapmaya hazırlanıyor. Sondaj makinesinin bölgeye ulaşması için servis yolu açılırken, yapılacak çalışmalarla yer altındaki kaya ve zemin yapısı incelenecek.Elde edilecek sonuçlara göre güzergâhın tünel yapımına uygun olup olmadığı değerlendirilecek.
Palandöken Dağları üzerinden Tekman’ı Erzurum’a bağlamayı amaçlayan önceki projede, Aziziye Köyü’nden başlayarak yaklaşık 12 kilometre uzunluğunda çift tüplü bir tünel planlanmıştı. Bu projeyle yaklaşık 80 kilometre olan Tekman-Erzurum mesafesinin 40-45 kilometreye düşürülmesi hedefleniyordu. Ancak yaklaşık 35 milyar TL olarak öngörülen maliyet, projenin uygulanabilirliği açısından önemli bir engel oluşturdu.
Bunun üzerine daha kısa ve düşük maliyetli olması beklenen Aziziye-Yıkılgan güzergâhı üzerinde çalışma başlatıldı. İlk değerlendirmelere göre bu bölgede yaklaşık 3,5-4 kilometrelik bir tünel seçeneği üzerinde duruluyor.Sondaj sonuçlarının olumlu olması halinde proje teknik açıdan bir sonraki aşamaya taşınabilecek. Bu nedenle mevcut çalışma tünelin inşaatı değil, uzun süredir gündemde olan Palandöken Tüneli için atılan ilk somut teknik adım olarak değerlendiriliyor.