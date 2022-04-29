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DünyaKanada, eşcinsel erkeklere uygulanan kan bağışı yasağını kaldırdı
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Kanada, eşcinsel erkeklere uygulanan kan bağışı yasağını kaldırdı

Kanada devlet sağlık kurumu, dün yaptığı açıklamada cinsel açıdan aktif eşcinsel erkeklerin hali hazırda yürürlükte olan kan bağışı için 3 ay 'erteleme' uygulamasını kaldırdığını duyurdu.

29.04.2022 - 16:43 |
Kanada, eşcinsel erkeklere uygulanan kan bağışı yasağını kaldırdı

Kurum açıklamasında, Kanada Kan Hizmetleri’ne verilen yetkiyle cinsel açıdan aktif eşcinsel erkeklerin hali hazırda yürürlükte olan kan bağışı için 3 ay erteleme uygulamasını kaldırdığını ve kararın 30 Eylül 2022 itibariyle yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Kanada'da cinsel açıdan aktif eşcinsel erkeklere kan bağışı daha önce hayat boyu yasaklanmış, bu süre 2013 yılında 5 yıla düşürülmüş, 2016 yılında bir yıla ve 2019 yılında ise 3 aya çekilmişti. Kanada’da 1980’lerde bağışlanan kanların test uygulaması başarısız olmuş, kirlenmiş kan ürünleri sebebiyle skandal yaşanmış ve binlerce kişi HIV virüsüne ve hepatit virüsüne maruz kalmıştı.

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