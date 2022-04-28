Rusya harekete geçti! Twitter'a 41 bin dolar ceza

Rus Interfax haber ajansının haberine göre, Rusya'da bir mahkeme sosyal ağ Twitter'a 3 milyon ruble (41 bin dolar) ceza verdi.

TRT Haber'in aktardığına göre yaklaşık 41 bin ABD dolarına tekabül eden söz konusu para cezası, molotofkokteyllerinin nasıl yapılacağına dair talimat içeren gönderiler de dahil olmak üzere, Rusya'da yasaklanan içeriği platformun silmemesi üzerine uygulandı.

Rusya daha önce Google'a da aynı gerekçeyle aynı miktarda ceza vermişti. Rusya'da mahkeme, ülkedeki şahsi bilgilerin korunmasına yönelik yasayı ihlal etmesi sebebiyle, şirketin mevzuata uymadığı hükmüne vararak, Google'a 3 milyon ruble para cezası verdi.

Ocak ayında Moskova Sulh Mahkemesi de arama sonuçlarında Rusya'da yasaklı olan kaynakların linklerini görüntülemeyi durdurmayı reddetmesi nedeniyle Google'ı para cezasına çarptırmıştı.