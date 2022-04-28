Gizemli hastalık paniği! Hasta sayısı giderek artıyor

Geçtiğimiz 5 Nisan'da İngiltere'de ortaya çıkan ve farklı ülkelere yayılan gizemli hepatit virüsüne Japonya’da da rastlandı. Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tanımlanamayan bir hepatit türü nedeniyle 2 çocuğun daha hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Kimlik bilgileri paylaşılmayan hastaların 16 yaşından küçük olduğu belirtilirken, son gelişme ile birlikte gizemli hepatit virüsünden enfekte olan hasta sayısı Japonya'da 3'e yükseldi.

Hastalık dünyada yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 21 Nisan 2022 itibariyle, Avrupa’da 11 ülke ile ABD’de en az 169 kaynağı bilinmeyen akut hepatit vakası bildirildiğini açıklamıştı. Gizemli hepatit hastalığı şu ana kadar Birleşik Krallık, İspanya, İsrail, ABD, Danimarka, İrlanda, Hollanda, İtalya, Norveç, Fransa, Japonya, Romanya ve Belçika'da tespit edildi.