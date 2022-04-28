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Biden harekete geçti! Ukrayna'ya dev yardım

Biden, yaptırım listesindeki Rus oligarkların mal varlıklarına el konularak, bunların Ukrayna halkına yardım için satılmasına yönelik Kongre’den yetki talep etti. Öte yandan Biden, yönetiminin Kongre’den Ukrayna’ya yardım için 33 milyar dolar talep ettiğini duyurdu.

28.04.2022 - 19:09 |
Biden harekete geçti! Ukrayna'ya dev yardım

Biden, yaptırım listesindeki Rus oligarkların mal varlıklarına el konularak, bunların Ukrayna halkına yardım için satılmasına yönelik Kongre’den yetki talep etti.

Biden, yönetiminin Kongre’den Ukrayna’ya yardım için 33 milyar dolarlık finansman talebi hakkında, "Ukrayna'yı özgürlük mücadelesinde desteklemek için bu tasarıya ihtiyacımız var" ifadelerini kullanarak, "Bu savaşın maliyeti ucuz değil, ancak buna izin verirsek ve saldırganlığa boyun eğersek daha maliyetli olacak" dedi.

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