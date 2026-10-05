İstanbul'da gökyüzünde görüldü: 5 yıldır bekliyorlardı

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Beykoz Toygartepe'de bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Yırtıcı Kuş Göçü Gözlem Etkinliği, kuş gözlemcileri, doğaseverler ve çocuklu aileleri bir araya getirdi. İstanbul Boğazı'nın önemli kuş göç rotalarından biri olduğuna dikkat çekilen etkinlikte, gökyüzündeki yırtıcı kuşların göçü gözlemlendi.

Sabah saatlerinden itibaren Toygartepe'de toplanan katılımcılar, dürbün ve fotoğraf makineleriyle gökyüzünü takip etti. Kartal, şahin ve çeşitli yırtıcı kuşların geçişi sırasında katılımcılar heyecanlı anlar yaşarken, etkinlik alanı ve çevresi havadan görüntülendi.

Etkinliğe İstanbul'un yanı sıra Marmaris, Edirne, Bursa ve Ankara gibi farklı şehirlerden de kuş gözlemcileri ve doğaseverler katıldı. Çocuklu ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çocuklar kuşları gözlemleyerek doğayla iç içe vakit geçirdi. Etkinlikte Alper Tüydeş, Ümit Yardım, Kerem Ali Boyla, Cemil Gezgin, Orhan Gül, Sinan Talipoğlu, Burcu Meltem Arık, Pedram Türkoğlu, Ali Şenel, Cenk Polat, Yaz Güvendi ve Özmen Yeltekin de yer aldı.

"İstanbul kuşlar için de bir metropol"

Yaban hayatı ve doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Toygartepe'nin önemli bir göç noktası olduğunu belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Beykoz Toygartepe'deyiz. Aslında bu yıl beşinci yılımız. Kuşlar beş yıldır değil, varoluştan bu zamana kadar devam eden bir göç noktası üzerindeyiz. İstanbul Boğazı da dünyadaki önemli geçiş noktalarından bir tanesi" dedi. İstanbul'un kuşlar açısından da önemli bir metropol olduğunu ifade eden Tüydeş, son günlerdeki yağışlarla birlikte kuşların daha alçak seviyelerden geçmeye başladığını söyledi. Tüydeş, "İstanbul kuşlar için de bir metropol. Son bir haftadır yağışlarla beraber alçak geçişlerle bütün bir şehir aslında bu kartalların, şahinlerin ve yırtıcıların geçişine tanık oldu" diye konuştu.

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Göç döneminin ağustos ayından başlayarak eylül ve ekim aylarına kadar devam ettiğini belirten Tüydeş, "Beş yıldır bu etkinlikle ilgili hayalimiz akbaba görmek, akbaba kaydı almaktı. Bu yıl üç tane kayıt daha sabah saatlerinde almış olduk. Küçük orman kartalları, şahinler, yılan kartalları, küçük kartal gibi yırtıcı kuşların geçişine tanık oluyoruz" ifadelerini kullandı. Tüydeş, etkinliğin çocukların doğayla buluşması açısından da önemli olduğunu belirterek, "Belki gelecekte onlar da birer kuş gözlemcisi olacaklar. Hayatlarının geri kalanında işlerini, akademik kariyerlerini bu yönde yapıp doğadan yana isimler olacaklar. Biz de bu ümitle bunları yapıyoruz" dedi.

"Çocuklar da gönüllü geldi"

Etkinliğe ailesiyle birlikte ikinci kez katılan Gonca Sarkım, geçen yıl da çocuklarıyla etkinliğe geldiklerini belirterek, "Bu bizim ikinci kuş gözlem etkinliğine katılımımız. Geçen yıl da buraya çocuklarla, ailemizle gelmiştik. Eğlenceli geliyor, güzel hissettiriyor. Farklı bir etkinlik, her yıl yapılan bir etkinlik. Alper Tüydeş'i takip ediyoruz, güzel etkinlikler de yapıyor" diye konuştu. Beykoz'da böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin güzel bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Sarkım, "Biz kamp seven bir aileyiz. Çocuklar da gönüllü geldi, eğleniyorlar. Bence güzel hissettiriyor" dedi.

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"Her kuş geçişinde heyecanlanıyoruz"

Etkinliğe ilk kez katılan Seza Baydaş, uzun süredir Alper Tüydeş'i takip ettiğini belirterek, "İlk kez geliyorum. Uzun süredir Alper Bey'i takipteyim. Çok ilgimi çekti. Kuşları zaten seviyorum, tüm hayvanları çok seviyoruz. Bu bizim ilk kuş gözlemimiz" ifadelerini kullandı. Eşi, kızı ve geliniyle birlikte etkinliğe katıldığını söyleyen Baydaş, "Uzun süredir katılmayı düşünüyorduk, bir türlü kısmet olmamıştı. Bugün gerçekten çok mutluyuz. Her kuş geçişinde heyecanlanıyoruz, şahane duygular yaşıyoruz. Ortam güzel, katılımcılar çok güzel, çocuklar için etkinlikler var" ifadelerine yer verdi.

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"Kuşlarla selamlaşıyoruz"

Amatör kuş halkacısı Ahmet Miyanyedi ise İstanbul'da böyle bir etkinlikte bulunmanın kendisi için çok güzel olduğunu belirterek, "İstanbul'da böyle bir etkinlikte olmak harika. Kuşlar selam veriyorlar. Bunları İstanbul'da görüyor olabilmek harika" dedi. Daha önce Doğu Anadolu'da kuş halkacılığı yaptığını belirten Miyanyedi, "Ben de amatör kuş halkacısıyım. Doğu Anadolu'da bulundum, daha önceden halkacılık yaptım. Burada bunu denemek çok iyi bir gün oluyor benim için. Güzel pazar günü. Kuşlarla selamlaşıyoruz" diye konuştu.