Sivas turizmde şahlandı! YHT ve restorasyon dopingi ile ziyaretçi rekoru kırıldı
Tarihi ve kültürel yapılardaki restorasyon çalışmalarının tamamlanması, Yüksek Hızlı Tren gibi ulaşım imkanlarının gelişmesiyle Sivas'ı ziyaret eden turist sayısında artış yaşandı.
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Sivas'ta son yıllarda artan turlar, gecelik artan konaklama sayısı ve müze ziyaretlerindeki artışla birlikte şehrin turizmi adına sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Sivas'ta 2024 yılında 485 bin olan gecelik konaklama sayısı 2025 yılında 501 bin 939'a yükseldi. Müzelerin ziyaretçi sayısı ise yüzde 46 arttı.
Çifte Minareli Medrese, Kongre Binası, Gök Medrese, Divriği Ulu Camii ve Sivas Kalesi gibi tarihi mekanlar ve müzeler günü günü birlik ziyaretçilerin uğrak noktalarının başında yer alıyor.
Tarihi mekanlar dolup taşıyor
Ankara Batıkent Kardelen Mahalle sakinleri de Sivas'ın misafirleri oldu. Turla Sivas'a gelen Kardelenliler tarihi mekanları ziyaret edip Sivas'a özgü lezzetleri tattı. Mahalle Muhtarı Elif Ayyıldız, duygu yüklü anlar yaşadıklarını belirterek, "Divriği'de bulunan Ulu Camiyi gezdik. Daha sonra da mahalle sakinlerimizle Sivas'a doğduğum topraklara geldik. Sivas'ın her yeri çok güzel herkes gelip gezip görmeli. Şu ana kadar Divriği Ulu Camiyi gezdik, Cumhuriyet meydanına gittik, Gök medreseyi gezdik, alış veriş yapacağız, yemek yiyeceğiz sonra da Ankara'ya gideceğiz. Gelen herkes çok mutlu oldu Sivas'ı çok beğendiler. Ulu önderimiz Mustafa kemal Atatürk'ün Sivas'ta başlattığı mücadelenin yeri olan meclisi gezdirdim herkes çok duygulandı ağlayanlar bile oldu" dedi.
Emekli öğretmen Ayten Ersoy kongre binasında ağladığını söyleyerek, "Ankara'dan geliyoruz. Muhtarımızın düzenlemiş olduğu gezilerde birlikte oluyoruz. Bir çok farklı bölgeye giderek tarihi gördük. Kendisi Sivaslı ve bizi Sivas'a getirmesi çok güzel oldu. Gerçekten tarih kokan bir kent. Bugün kongre binasında çok duygulandım" diye konuştu.
Hacer Şahinbaş ise İstanbul'dan Sivas'a geldiklerini belirterek, "İstanbul'dan geliyorum. Aslen Sivaslıyım burada doğdum ama 10 yaşına kadar buradaydım. Gittikten sonra ilk defa gelip Sivas'ı geziyorum. Çok beğendim Sivaslı olmaktan gurur duyuyorum. Her taraf tarih dolu çok güzel, düzenli ve ter temiz bir şehir. Çocuklarım da memleketimizi ilk defa gördü. Onun için de çok heyecanlıyım. Çifte Minareye ve kongre binasına gittik şimdi de kaleye gideceğiz. Daha ikinci günümüz ama her yer çok güzel. Çocuklarda çok beğendi gerçekten her yer tarih dolu. Sivas'a gelinmeli bu tarihi, güzelliği görmek lazım. Memleketimizin her köşesi güzel Sivas da bambaşka bir güzelliğe sahip" dedi.
Sivas'ın lezzetlerini çok beğendiğini söyleyen Yılmaz Şahinbaş ise "İstanbul'dan geliyoruz. Uzun yıllardır memleketimize gelmemiştik. Gerçekten özlemişiz. Sivas'ın çarşısı çok güzel yiyecekler çok kaliteli. Sivas'a herkesin en az bir kere gelmesi gerekiyor" diye konuştu.