Sivas turizmde şahlandı! YHT ve restorasyon dopingi ile ziyaretçi rekoru kırıldı

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Hacer Şahinbaş ise İstanbul'dan Sivas'a geldiklerini belirterek, "İstanbul'dan geliyorum. Aslen Sivaslıyım burada doğdum ama 10 yaşına kadar buradaydım. Gittikten sonra ilk defa gelip Sivas'ı geziyorum. Çok beğendim Sivaslı olmaktan gurur duyuyorum. Her taraf tarih dolu çok güzel, düzenli ve ter temiz bir şehir. Çocuklarım da memleketimizi ilk defa gördü. Onun için de çok heyecanlıyım. Çifte Minareye ve kongre binasına gittik şimdi de kaleye gideceğiz. Daha ikinci günümüz ama her yer çok güzel. Çocuklarda çok beğendi gerçekten her yer tarih dolu. Sivas'a gelinmeli bu tarihi, güzelliği görmek lazım. Memleketimizin her köşesi güzel Sivas da bambaşka bir güzelliğe sahip" dedi.



Sivas'ın lezzetlerini çok beğendiğini söyleyen Yılmaz Şahinbaş ise "İstanbul'dan geliyoruz. Uzun yıllardır memleketimize gelmemiştik. Gerçekten özlemişiz. Sivas'ın çarşısı çok güzel yiyecekler çok kaliteli. Sivas'a herkesin en az bir kere gelmesi gerekiyor" diye konuştu.