ABD BaÅŸkanÄ± Joe Biden dev paketÄ° onayladÄ±! Ä°ÅŸte Ukrayna'ya yollayacaÄŸÄ± silahlarÄ±n tam listesi...

Ukrayna'daki Rus iÅŸgali devam ederken, ABD askeri yardÄ±mlarÄ±nÄ± artÄ±rdÄ± ve savaÅŸÄ±n parÃ§aladÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkeye binlerce silah gÃ¶nderdi. Pentagon, Rusya'nÄ±n Ã¼lkenin doÄŸu kesimine odaklanmÄ±ÅŸ bir saldÄ±rÄ±ya baÅŸlamasÄ±ndan bu yana aÄŸÄ±r silahlara yÃ¶nelerek Ukrayna'ya 4 milyar dolardan fazla gÃ¼venlik yardÄ±mÄ± sÃ¶zÃ¼ verdi.

Pentagon, Ukrayna'ya helikopterler, stingerlar ve obÃ¼s gibi aÄŸÄ±r vasÄ±talar da dahil olmak Ã¼zere binlerce silah sÃ¶zÃ¼ verdi.

Hatta Biden yÃ¶netimi, 20 milyar dolarlÄ±k gÃ¼venlik fonu iÃ§eren Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k bir tasarÄ±nÄ±n da onaylanmasÄ±nÄ± istiyor.

BaÅŸkan Joe Biden, nisan ayÄ± sonunda Ukrayna'ya 20,4 milyar dolarlÄ±k askeri ve gÃ¼venlik yardÄ±mÄ± ve NATO mÃ¼ttefiklerini gÃ¼Ã§lendirmeyi iÃ§eren bÃ¼yÃ¼k bir yeni yardÄ±m paketi aÃ§Ä±kladÄ±. Nisan ayÄ±nda 800 milyon Dolar deÄŸerinde silah ve malzeme iÃ§eren bir paket daha aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

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DAHA FAZLASI DA YOLDA...

Biden, ABD'nin Ukrayna'ya "uzun sÃ¼re" yardÄ±m gÃ¶nderme kapasitesine sahip olduÄŸunu sÃ¶yledi, ancak yaptÄ±rÄ±m uygulanan mevcut stok neredeyse tÃ¼kenmek Ã¼zere olduÄŸu iÃ§in Kongre'den daha fazla fon yetkilendirmesini istemek zorunda kalacaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

Biden "Putin, bizim Ukraynaâ€™ya olan ilgimizi kaybetmemize bel baÄŸlÄ±yor" dedi ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n "BatÄ±'nÄ±n birliÄŸinin Ã§atlayacaÄŸÄ±na" inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

Biden sÃ¶zlerini â€œVe bir kez daha onun yanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlayacaÄŸÄ±z." diyerek sonlandÄ±rdÄ±.

Toplam maliyeti 33 milyar dolar olan insani ve ekonomik yardÄ±mlarÄ± da iÃ§eren yeni yardÄ±m paketi, ek topÃ§u, zÄ±rhlÄ± araÃ§lar ve geliÅŸmiÅŸ hava savunma sistemlerinden oluÅŸuyor, ancak Rusya'nÄ±n bunlarÄ± Ã¶ÄŸrenmesinden ve bunlara karÅŸÄ± plan yapmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in olasÄ± bir hamlede hangi askeri sistemlerin yer alacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±yor.

400'DEN FAZLA STÄ°NGER UÃ‡AKSAVAR FÃœZESÄ°

Karadan havaya fÃ¼ze veya yerden havaya fÃ¼ze olarak da bilinen Stinger uÃ§aksavar sistemi, uÃ§aklarÄ± ve diÄŸer fÃ¼zeleri yok edebilen taÅŸÄ±nabilir omuzdan ateÅŸlemeli bir fÃ¼ze sistemi. Bu fÃ¼zeleri Ã¼reten Raytheon Technologies ÅŸirketi, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 18 yÄ±ldÄ±r yenilerini satÄ±n almadÄ±ÄŸÄ± ve parÃ§alarÄ±n Ã§oÄŸunun ticari olarak temin edilemediÄŸi iÃ§in Ukrayna'ya verilen silahlarÄ± deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in mÃ¼cadele ediyor.

5.500'DEN FAZLA JAVELÄ°N TANKSAVAR FÃœZESÄ°

Javelin, tek bir kiÅŸi tarafÄ±ndan taÅŸÄ±nabilen ve fÄ±rlatÄ±labilen geliÅŸmiÅŸ bir tanksavar silahÄ±. AynÄ± isimdeki palet ve saha mÄ±zraÄŸÄ± gibi, Javelin de bir tankÄ±n zÄ±rhÄ±nÄ± en hafif olduÄŸu tepeden vurur. Kendi kendine yÃ¶nlendirilen silah, iki buÃ§uk mil menzile sahiptir ve hedefinin termal resmini izler. ABD yapÄ±mÄ± Javelinler, Rus tanklarÄ±na karÅŸÄ± Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ±.

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14.000'DEN FAZLA DÄ°ÄžER ZIRH KARÅžITI SÄ°STEMLER

Anti-zÄ±rh sistemleri, zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ± hedef alan tÃ¼m silahlarÄ±n ortak adÄ±. ABD hÃ¼kÃ¼meti, Rusya'nÄ±n etkilerini Ã¶ngÃ¶rememesi ve karÅŸÄ± koyamamasÄ± iÃ§in Ukrayna'ya gÃ¶nderilen bazÄ± sistemlerin isimlerini vermeyi reddetti.

700'DEN FAZLA SWÄ°TCHBLADE DRONE

Bazen "kamikaze dronlar" olarak tanÄ±mlanan bu silahlar patlayÄ±cÄ±larla dolu insansÄ±z araÃ§lar. Portatif olan bu droneâ€™larÄ±n 300 ve 600 olmak Ã¼zere iki boyutu var, birincisi yaklaÅŸÄ±k beÅŸ buÃ§uk kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda ve bir sÄ±rt Ã§antasÄ±na sÄ±ÄŸabiliyor, ikincisinin fÃ¼zesi tek baÅŸÄ±na 33 kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda ve bir tankÄ± yok edecek kadar gÃ¼Ã§lÃ¼. Insider, bu silahlarÄ± "kara savaÅŸÄ±nda devrim yaratabilir" diyerek anlatÄ±yor.

90 ADET 155MM OBÃœS VE 183.000 ADET 155MM TOPÃ‡U MERMÄ°SÄ°

AslÄ±nda bir top olan ObÃ¼s, ordunun dolaylÄ± ateÅŸ silahlarÄ±nÄ±n en uzun menziline sahip. Dakikada dÃ¶rt mermiye kadar ateÅŸ edebilir ve 18 mil uzaklÄ±ktaki hedefleri vurabilir. YaklaÅŸÄ±k 7 bin ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki bu aÄŸÄ±r topÃ§u parÃ§alarÄ±, dÃ¼z araziye ve engebeli ovalara sahip Donbas bÃ¶lgesindeki savaÅŸÄ±n bu yeni aÅŸamasÄ±nda Ukrayna iÃ§in hayati Ã¶nem taÅŸÄ±yacak.

155MM OBÃœS Ã‡EKMEK Ä°Ã‡Ä°N 72 TAKTÄ°K ARAÃ‡

Bu taktik araÃ§lar, aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± 7 bin tondan biraz daha az olan ObÃ¼sleri Ã§ekmek iÃ§in kullanÄ±lacak.

16 MÄ°-17 HELÄ°KOPTERLERÄ°

Mi-17 helikopterleri, birlikleri bir yerden bir yere taÅŸÄ±mak iÃ§in kullanÄ±lan yardÄ±mcÄ± nakliye araÃ§larÄ±. Personel taÅŸÄ±manÄ±n yanÄ± sÄ±ra, Mi-17'ler toplar ve roketlerle silahlandÄ±rÄ±labilir

YÃœZLERCE ZIRHLI Ã‡OK AMAÃ‡LI TEKERLEKLÄ° ARAÃ‡

Halk arasÄ±nda Humvees olarak bilinen bu araÃ§lar 50 Ã¼lkenin ordularÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±lan hafif dizel motorlu araÃ§lardÄ±r.

200 M113 ZIRHLI PERSONEL TAÅžIYICI

"SavaÅŸ alanÄ± taksileri" olarak da bilinen ZÄ±rhlÄ± Personel TaÅŸÄ±yÄ±cÄ±lar, savaÅŸ bÃ¶lgelerinde asker ve ekipman taÅŸÄ±mak iÃ§in tasarlanmÄ±ÅŸtÄ±r. BazÄ± mermi parÃ§alarÄ±ndan koruma saÄŸlayabilirler ve Vietnam SavaÅŸÄ±'ndan beri kullanÄ±lÄ±yorlar.

Â 7.000'DEN FAZLA KÃœÃ‡ÃœK SÄ°LAH

Tabancalar, tÃ¼fekler ve av tÃ¼fekleri de dahil olmak Ã¼zere bireysel bir askerin taÅŸÄ±yabileceÄŸi piyade silahlarÄ±dÄ±r.

50 MÄ°LYONDAN FAZLA MERMÄ° MÃœHÄ°MMATI

Biden yÃ¶netiminde ilk kez bir acil durum ilanÄ± kullanÄ±ldÄ± ve bu kadar bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼himmat sevkiyatÄ± gerÃ§ekleÅŸecek.

121 ADET PHOENÄ°X GHOST TAKTÄ°K DRONLARI

Phoenix Ghost, daha Ã¶nce kullanÄ±lmamÄ±ÅŸ yeni bir taktik drone. Ãœst dÃ¼zey bir savunma yetkilisine gÃ¶re, bu silah "Hava Kuvvetleri tarafÄ±ndan, Ã¶zellikle Ukrayna'nÄ±n gereksinimlerine yanÄ±t olarak hÄ±zla geliÅŸtirildi", Ancak Pentagon BasÄ±n Sekreteri John Kirby daha sonra bu aÃ§Ä±klamayÄ± reddetti ve droneâ€™nun savaÅŸ patlak vermeden Ã¶nce geliÅŸtirildiÄŸini sÃ¶yledi.

LAZER GÃœDÃœMLÃœ ROKET SÄ°STEMLERÄ°

Lazer gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ roket sistemleri uÃ§aklara monte edilir, ancak yerden de fÄ±rlatÄ±labilir veya diÄŸer araÃ§lara monte edilebilir. Lazer sistemi bu roketleri hassas gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ mÃ¼himmatlara dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼r.

PUMA Ä°NSANSIZ HAVA SÄ°STEMLERÄ°

Puma Ä°nsansÄ±z Hava Sistemi, ABD savunma yÃ¼klenicisi AeroVironment tarafÄ±ndan Ã¼retilen istihbarat, gÃ¶zetleme, hedef edinme ve keÅŸif saÄŸlayan bir drone. Drone havada 150 dakika uÃ§abiliyor, 3 metreye yakÄ±n kanat aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±na sahip ve 60 kilometre kadar uÃ§abilir.

Ä°NSANSIZ KIYI SAVUNMA GEMÄ°LERÄ°

Ä°nsansÄ±z KÄ±yÄ± Savunma Gemileri, bazen "drone tekneleri" olarak da adlandÄ±rÄ±lÄ±r, mÃ¼rettebatsÄ±z su Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸan gemilerdir. DiÄŸer gemileri engellemek iÃ§in kullanÄ±labilirler ve Ukrayna muhtemelen onlarÄ± Rus amfibi saldÄ±rÄ±larÄ±na veya Ukrayna yakÄ±nlarÄ±nda faaliyet gÃ¶sterme giriÅŸimlerine karÅŸÄ± savunmak iÃ§in kullanacak.

M18A1 CLAYMORE ANTÄ°-PERSONEL MÃœHÄ°MMAT

M18A1 Claymore, bir mayÄ±ndÄ±r, ancak zÄ±rhsÄ±z araÃ§lara karÅŸÄ± da kullanÄ±labilir. Geleneksel kara mayÄ±nlarÄ±nÄ±n aksine, Claymore uzaktan kumanda ile patlatÄ±lÄ±r ve Ã§elik toplarÄ± ateÅŸler.

C-4 ENGEL TEMÄ°ZLEME Ä°Ã‡Ä°N PATLAYICILAR VE YIKIM EKÄ°PMANLARI

C-4'ler plastik patlayÄ±cÄ±larÄ±n genel ismidir. Hedefli bir patlama yaratabilir ve su altÄ±nda kullanÄ±labilirler.