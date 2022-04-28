Koronavirüs bitti derken o hastalık yeniden hortladı! Dünyayı tedirgin eden gelişme! 21 kez yıkıcı salgın...
Koronavirüs salgınından sona doğru gelirken, korkutan açıklama geldi. Birleşmiş Milletler duyurdu, vakalar patladı. Hastalığın yükselişi başka salgınları tetikleyecek, milyonlarca insan tehlikede. Unicef ve DSÖ’den yapılan açıklamada, koronavirüs pandemisinin dünya çapında Kovid-19 dışı hastalıklara yönelik aşı kampanyalarını kesintiye uğrattığını ve 200 milyonu aşkın insanın tehlikede olduğunu ifade edildi.
28.04.2022 - 12:53 |