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Dünyaİstanbul'daki tarihi zirvesi sonrası Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! 'Müteşekkiriz'
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İstanbul'daki tarihi zirvesi sonrası Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! 'Müteşekkiriz'

Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında İstanbul’da gerçekleşen tarihi zirvenin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’dan son dakika açıklaması geldi. Müzakerelere ev sahipliği yaptığı için Türkiye’ye teşekkür eden Zaharova, bu süreçte Türkiye’nin diğer ülkelere göre dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldığını ifade etti. Zaharova, “Rusya-Ukrayna müzakereleri ve prensipte durumu çözme çabaları için müteşekkiriz” dedi.

29.03.2022 - 23:02 | | İHA
İstanbul'daki tarihi zirvesi sonrası Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! 'Müteşekkiriz'

Rusya ve Ukrayna heyetleri Türkiye’de bir araya gelerek, Ukrayna’daki savaşa karşı ateşkes ve barış görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye’nin çabalarından övgüyle bahsederek, “Türkiye diğer ülkelere göre daha dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldı. Bu Rusofobik kampanya ne Türk hükümetini ne de bir bütün olarak halkı içine çekebildi.

Ankara'nın dengeli çizgisi de dahil olmak üzere, bu nedenlerden dolayı Türkiye'nin Ukrayna tarafıyla müzakerelere katkı sunma teklifini kabul ettik. Türkiye'ye yürüttüğü arabuluculuk çabaları, özellikle Rusya-Ukrayna müzakereleri ve prensipte durumu çözme çabaları için müteşekkiriz” dedi.

Türkiye’nin, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlara katılmadığını ve boğazlar meselesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuk normları doğrultusunda kararlar aldığından bahseden Zaharova, “Türkiye, Rus gemilerine ve Rus uçakları için hava sahasını açık tutuyor” ifadelerini kullandı.

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