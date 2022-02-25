'Çernobil' açıklaması! Rusya ve Ukrayna peş peşe duyurdu, endişe yarattı

Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın kontrolü ele geçirdiği, Çernobil bölgesinde radyasyon seviyelerinde artış olduğunu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri ise Rus güçlerinin dün Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Güç Santrali’nin yer aldığı alanı kontrolü altına aldığını, radyasyon seviyesinin normal seviyede olduğunu açıkladı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Herashchenko'nun danışmanı Anton Herashchenko, çatışmaların nükleer atık depolarına zarar verebileceğini ve bu durumda Avrupa'yı radyoaktif bulutun kaplayabileceğini belirterek endişe yarattı.