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DünyaFransa Savunma Bakanı Parly: Fransa’nın, Ukrayna’ya silah gönderip görmeyeceğine yakında karar verilecek
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Fransa Savunma Bakanı Parly: Fransa’nın, Ukrayna’ya silah gönderip görmeyeceğine yakında karar verilecek

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, “Fransa’nın, Ukrayna’ya silah gönderip görmeyeceğine yakında karar verilecek” dedi.

25.02.2022 - 11:00 | | PARİS (İHA)
Fransa Savunma Bakanı Parly: Fransa’nın, Ukrayna’ya silah gönderip görmeyeceğine yakında karar verilecek

Rusya’nın Ukrayna topraklarına başlattığı askeri harekat tüm hızıyla devam ederken, Fransa Savunma Bakanlığı’ndan da yeni bir açıklama geldi. Savunma Bakanı Florence Parly, “Fransa, Ukrayna'ya destek silah gönderilip göndermeyeceğine çok yakında karar verecek. Konuyu ve bize yapılan talepleri inceliyoruz. İnsani yardım ulaştırdığımız gibi askeri teçhizat yardımı yapmıyoruz” dedi.

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