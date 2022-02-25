Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Sivilleri hedef almadıkları koca bir yalan

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yerel saat ile 07.00’de ulusa sesleniş konuşması yaptı. Zelenskiy, Rusya tarafından sivillerin hedef alınmadığına dair yapılan açıklamaların tamamen yalan olduğunu belirterek, "Sivil yerleşim alanlarının hedef olmadığını söylüyorlar. Bu koca bir yalan. Dün olduğu gibi bugün de askeri ve sivil hedefler Rusya bombardımanı altında. Bu saldırıların amacı Ukrayna halkına baskı kurmaktır. Düşman hava kuvvetleri Kiev’in yerleşim yerlerinde geziyor. Bombardımanlar ve sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırılar 1941 yılını anımsatıyor" şeklinde konuştu.

"Bizi duydunuz”

Ulusa sesleniş konuşmasında Rus halkına da Rusça seslenen Zelenskiy, "Sayın Rusya halkı biraz önce, bu gece kahramanlar şehri Kiev’de sivil yerleşim yerlerinin bombalandığını söyledim. Bu olaylar 1941 yılını hatırlatıyor. Protestoya çıkanlara sesleniyorum. Biz sizi görüyoruz. Bu bizi duyduğunuz ve bize inandığınız anlamına gelir. Bizim için ve savaşa karşı mücadele edin. Yaşasın Ukrayna halkı, yaşasın ordu, yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.