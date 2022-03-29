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DünyaAltın pasaport programı iptal mi edilecek? Rus ve Belaruslulara kötü haber! Vatandaşlık verilmesi...
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Altın pasaport programı iptal mi edilecek? Rus ve Belaruslulara kötü haber! Vatandaşlık verilmesi...

Avrupa Birliği Komisyonu, üye ülke hükümetlerinden “altın pasaport” olarak da bilinen ve yatırımcılara vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ulusal programları sona erdirmelerini istedi. Komisyon, para karşılığında Belarus ve Rusya’dan gelenlere vatandaşlık verilmesi işlemlerinin askıya alınması çağrısında bulundu.

29.03.2022 - 12:11 |
Altın pasaport programı iptal mi edilecek? Rus ve Belaruslulara kötü haber! Vatandaşlık verilmesi...

Karar, Avrupa Parlamentosu'nun, AB'nin uzun zamandır bir güvenlik riski olarak gördüğü milyarlarca Euro değerindeki vatandaşlık ve vize işlemlerini azaltıp, control altına alma çabasını destekliyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Avrupa Birliği tarafından yaptırım listesine alınanların bazılarının bu programla AB pasaportu veya vizesi almış olmasından endişe ediliyor.

Amerika'nın Sesi'nde (VOA) yer alan habere göre Avrupa Komisyonu, "Yaptırımlara tabi olan veya Ukrayna'daki savaşı önemli ölçüde destekleyen bazı Rus veya Belarus vatandaşları, bu programlar kapsamında Schengen bölgesinde özgürce seyahat etmek dahil olmak üzere AB vatandaşlığı veya AB'ye ayrıcalıklı erişim kazanmış olabilir” dedi.

Moskova'nın özel operasyon olarak adlandırdığı Rus işgalinin başlamasından bu yana AB, Kremlin'i desteklemekle suçlanan yaklaşık 700 üst düzey politikacıyı, işadamını ve askeri personeli yaptırım listesine aldı.

Komisyon, pasaport satışına yönelik mevcut ulusal programlara derhal son verilmesini istedi. Şu anda sadece Malta, Kıbrıs Rum kesimi ve Bulgaristan'ın bu tür programları var. Bu üç AB üyesi, programları sona erdirmeyi taahhüt etti.

DENETLEME ÇAĞRISI

Brüksel ayrıca, yaptırım uygulanan kişilere birlik hükümetlerince altın pasaport ya da vize sağlanıp sağlanmadığının da kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa Komisyonu, programdan yararlananlar arasında yaptırım uygulananlarının olup olmadığının bilinmediğini bildirdi. Komisyon sözcüsü, AB ülkelerinden vize ve pasaport alanların listesinin istenip istenmediğine ilişkin yorum yapmadı.

Komisyon, bu tür pasaportların iptal edilip edilmemesine ülkelerin kendilerinin karar vermeleri ve oturma izinlerini derhal geri çekmeleri gerektiğini açıkladı.

Çeşitli AB ülkeleri, altın vize ve altın pasaport programları uyguluyorlar.

Komisyon, "altın vize" programlarına son verilmesi çağrısında bulunmaktan kaçınırken, buna karşılık kontrollerin sıkılaştırılmasını istedi ve AB ülkelerinden Rus ve Belarus vatandaşlarına oturma izni verilmesini askıya almalarını talep etti.

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