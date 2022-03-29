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DünyaUkrayna: Rusya, 17 bin 200 askeri personelini kaybetti
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Ukrayna: Rusya, 17 bin 200 askeri personelini kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Son 24 saatte Ukrayna’ya ait 68 askeri üs yok edildi” açıklamasında bulunurken, Ukrayna Savunma Bakanlığı da Rusya'nın 17 bin 200 askeri personelini kaybettiğini duyurdu.

29.03.2022 - 11:54 | | KİEV (İHA)
Ukrayna: Rusya, 17 bin 200 askeri personelini kaybetti

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, her iki ülkenin Savunma Bakanlığı tarafından da açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcsü İgor Konaşenkov, Rus birliklerinin Ukrayna’da gerçekleştirdikleri operasyonlara ilişkin, “28 Mart akşamı, yüksek hassasiyetli havadan fırlatılan seyir füzeleri, Rivne bölgesindeki Klevan köyü yakınlarındaki büyük bir yakıt üssünü yok etti. Buradan Kiev banliyölerindeki askeri birliklere akaryakıt sevkiyatı yapılıyordu. Gece boyunca Rus havacılık güçlerinin hava savunması, Çernobaevka köyü bölgesinde Ukrayna’ya ait 3 insansız hava aracını imha etti. Gece boyunca operasyonel-taktik uçaklar Ukrayna'nın 68 askeri tesisini vurdu. Bunlar arasında 3 komuta noktası, 3 Buk-M1 ve 1 Osa dahil olmak üzere 4 uçaksavar füze sistemi, 1 radar istasyonu, 5 çoklu roketatar, 2 mühimmat deposu, 3 yakıt ve yağ deposu ve Ukrayna ordusunun 19 toplanma ve teçhizat alanları imha edildi” ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, operasyonların başladığı günden bu yana Ukrayna’nın toplam kayıplarına da değinerek, “Özel askeri harekatın başlangıcından bu yana toplamda 123 uçak ve 74 helikopter, 311 insansız hava aracı, bin 738 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 181 çok amaçlı roketatar, 726 top ve havan topu ile bin 592 adet özel askeri araçlar imha edildi” dedi.

“Rusya, savaşın başından bu yana 17 bin 200 askeri personelini kaybetti”
Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yapılan resmi açıklama ile 34 gün içinde 17 bin 200 Rus askerinin öldürüldüğü açıklanırken, Rus ordusuna ait 597 tank, 1710 zırhlı askeri araç, 303 top atış sistemi, 96 çoklu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 127 savaş uçağı, 129 helikopter, 71 İnsansız Hava Aracı, 1178 otomobil, 73 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 21 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sisteminin de imha edildiği duyuruldu.

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