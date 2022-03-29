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DünyaEkvador’da toprak kayması: 4 ölü, 11 yaralı
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Ekvador’da toprak kayması: 4 ölü, 11 yaralı

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen toprak kaymasında 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

29.03.2022 - 10:51 |
Ekvador’da toprak kayması: 4 ölü, 11 yaralı

Ekvador’un güneyindeki Cuenca kentinde şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı. Meydana gelen toprak kayması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi ise yaralandı.

Bölge itfaiyesi tarafından yapılan açıklamaya göre 436 kişinin tahliye edildiği kentte acil durum ilan edildi. Heyelan ve sel meydana gelen bölgelerde ekipler enkaz kaldırma ve yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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