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DünyaÜlkede akaryakıt fiyatları rekor seviyede! Daha da yükselecek, önümüzdeki hafta...
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Ülkede akaryakıt fiyatları rekor seviyede! Daha da yükselecek, önümüzdeki hafta...

Akaryakıt fiyatlarında rekor artış oldu. Ekonomi uzmanları fiyatların önümüzdeki hafta daha da yükseleceğini belirtiyor. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Çekya’da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Ülkede, akaryakıt fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması sürücüleri ucuz akaryakıt satan istasyonlara yönlendirirken, istasyonların önünde uzun kuyruklar oluştu. Uzmanlar akaryakıt fiyatlarının artmaya devam edeceğini belirtirken ekonomi uzmanı Boris Tomciak, "Akaryakıt fiyatları önümüzdeki hafta daha da yükselecek. Bunun nedeni dünya petrol fiyatlarındaki keskin artış” dedi.

29.03.2022 - 10:20 |
Ülkede akaryakıt fiyatları rekor seviyede! Daha da yükselecek, önümüzdeki hafta...

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Çekya’da da akaryakıt zamlandı. Saldırılar başlamadan önce 37,48 kron (yaklaşık 1,52 euro) olan benzinin litre fiyatı 44,50 krona (yaklaşık 1,80 euro) yükseldi. Savaş öncesinde ortalama 35,77 kron (yaklaşık 1,45 euro) olan dizel yakıt fiyatı da artarak 46,21 kron (yaklaşık 1,87 euro) oldu. Ülkede, akaryakıt fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması sürücüleri ucuz akaryakıt satan istasyonlara yönlendirirken, istasyonların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Ucuz akaryakıt için sırada bekleyen Frantisek Mara yaptığı açıklamada, “Burada sıra bekliyorum çünkü en ucuz benzini buradan alıyorum ve böylece daha fazla sürüş yapabiliyorum. Yüksek fiyatlar dünyadaki politik sorunlardan kaynaklı. Devam ettikçe fiyatlar da artacak. Bittiğinde ise fiyatların düşeceğini düşünüyorum” dedi.

Uzmanlar akaryakıt fiyatlarının artmaya devam edeceğini belirtirken ekonomi uzmanı Boris Tomciak, "Akaryakıt fiyatları önümüzdeki hafta daha da yükselecek. Bunun nedeni dünya petrol fiyatlarındaki keskin artış” dedi.

Trinity Bank baş ekonomisti Lukas Kovanda ise “Fiyatlar artmaya devam edecek. Ukrayna’daki saldırılar petrol fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Henüz en yüksek seviyeye ulaşmadık” ifadelerini kullandı.

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