GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaRus ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'ne geldi
HaberlerDünya Haberleri Rus ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'ne geldi
ABONE OL

Rus ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'ne geldi

Rusya-Ukrayna müzakerelerine katılacak olan iki ülkenin heyetleri görüşmelerin yapılacağı Dolmahçe'deki Çalışma Ofisi'ne geldi.

29.03.2022 - 10:10 | | İSTANBUL (İHA)
Rus ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'ne geldi

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta birinci ay geride kalırken, bir yandan da barış süreci müzakereler devam ediyor. Bu çerçevede iki ülke heyetleri İstanbul’da bir araya geliyor. Kaldıkları otellerden çıkan Rus ve Ukrayna heyetleri görüşmelerin yapılacağı Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'ne geldi.

GÜNCEL HABERLER

Altın pasaport programı iptal mi edilecek? Rus ve Belaruslulara kötü haber! Vatandaşlık verilmesi...

Altın pasaport programı iptal mi edilecek? Rus ve Belaruslulara kötü haber! Vatandaşlık verilmesi...

Bakan Akar: Mayın avlama gemilerimiz teyakkuz halinde

Bakan Akar: Mayın avlama gemilerimiz teyakkuz halinde

Ukrayna: Rusya, 17 bin 200 askeri personelini kaybetti

Ukrayna: Rusya, 17 bin 200 askeri personelini kaybetti

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kamu İhale Kurumu KPSS’den en az 70 puanla sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Kamu İhale Kurumu KPSS’den en az 70 puanla sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Sıradaki Haber
Altın pasaport programı iptal mi edilecek? Rus ve Belaruslulara kötü haber! Vatandaşlık verilmesi...

Altın pasaport programı iptal mi edilecek? Rus ve Belaruslulara kötü haber! Vatandaşlık verilmesi...

Sıradaki Haber
Bakan Akar: Mayın avlama gemilerimiz teyakkuz halinde

Bakan Akar: Mayın avlama gemilerimiz teyakkuz halinde

Sıradaki Haber
Kripto parada son dakika gelişmesi! Bitcoin ve Ethereum fiyatları uçuşa geçti! Sürpriz coin...

Kripto parada son dakika gelişmesi! Bitcoin ve Ethereum fiyatları uçuşa geçti! Sürpriz coin...

Sıradaki Haber