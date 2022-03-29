Vladimir Putin’i çıldırtacak utanç listesi! Ukrayna 620 kişiyi isim isim paylaştı...

Rus ordusuna Ukrayna topraklarını işgal emri vererek savaş ilan eden ve tüm dünyanın hedef tahtasına koyduğu isim olmayı başaran Putin, bir kez daha köşeye sıkıştı. Ukrayna yönetimi özellikle İngiltere’de faaliyette olduğu düşünülen yaklaşık 600 Rus ajanının isimlerinin bulunduğu bir Liste yayınladı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ajanı olan bu kişilerden bir tanesinin kendisine James Bond ismini taktığı ortaya çıktı. Kremlin yönetimi ortaya çıkan bu durum yüzünden sıkıntılı anlar yaşıyor.

Toplamda 620 kişiden oluşan bu listede FSB için çalışan ajanların pasaport bilgileri, telefon numaraları ve hatta içki içme alışkanlıkları bile yer alıyor.

JAMES BOND TAKMA ADINI KULLANIYOR!

Bu ajanlardan bir tanesinin Skype adresinin “jamesbond007” olduğu, ünlü Ajan karakterin Aston Martin marka arabasından esinlenerek kendisine “DB9” diye kod ad taktığı da ortaya çıkan bilgiler arasında.

Tüm bu gizli bilgilerin ortaya çıkması ve içeriği Rusya ve Putin için büyük utanç kaynağı şeklinde algılandı.

Ajanlardan birinin ‘lüks araba’ düşkünlüğü, bir diğerinin ise çok fazla alkol tüketen ve sürekli Trafik kurallarını ihlal eden bir adam olduğu açığa çıktı.

Özellikle İngiltere kamuoyunda yaşanan olay, ünlü komedyen Rowan Atkinson tarafından canlandırılan sakar ajan Johnny English karakteriyle özdeşleştirildi ve birçok şakaya malzeme oldu.

İNGİLTERE'DE ÇALIŞIYORLAR

Öte yandan listedeki ajanlarla ilgili tüm bilgiler bu kadar masumane değil. Ukraynalı yetkililer listedeki bu isimlerin Avrupa çapında ciddi suçlara karıştığını iddia ederken bu ajanların İngiltere topraklarında görev yaptığı açıklandı.

Listedeki ajanlarla ilgili bilgiler hepsinin isminin karşısında pasaport numaraları, kayıtlı oldukları adresler, plakaları ve hatta gelir kaynaklarını da içeriyor. Bazı isimler için ev adresleri bile listede yer alıyor.

Ünlü Rus iş insanı ve Putin'in yakın dostu Abromoviç'in de zehirlendiği iddia edildi

İngiliz Telegraph gazetesindeki habere göre listenin gerçekliği bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadı ancak durumun Moskova için yine de büyük sıkıntı yarattığı iddiası ortaya atıldı.

Ukraynalı yetkililer listenin kaynağını açıklamasa da Bellingcat adındaki araştırmacı gazetecilik sitesinden Aric Toler’a göre liste daha önce ortaya çıkarılan ve hassas bilgiler içeren Rus istihbarat servisi dokümanlarından oluşturuldu.

Geçen hafta basına yansıyan haberlerde Rusya’nın FSB içindeki Batılı ajanların peşine düştüğü iddia edilmişti. Bu da Kremlin yönetiminin bu listeyle ortaya çıkan bilgiler nedeniyle sıkıntı yaşadığını ve Ukrayna’nın yayınladığı listenin doğru olabileceği ihtimalini düşündürdü.

UKRAYNA SAVAŞI İÇİN SENARYO YAZMIŞLAR

Mart ayının başında itirafçı bir FSB ajanının Ukrayna’nın işgali ile ilgili sözleri gündeme gelmiş; Rusya’nın Ukrayna için ‘savaşta büyük başarısızlık’ senaryoları yazmaya başladığı ve bu yenilginin Nazi Almanya’sına benzetmeye çalışılacağı ortaya çıkmıştı.

Bölgeden geçilen haberlere göre Vladimir Putin bazı FSB ajanlarına ev hapsi verdi. Bunun da Rusya’nın işgal planlarını sızdırmak ve Batılı istihbarat yetkililerine bilgi sağlamak suçlarına karşılık bir ceza olduğu söylendi.

Sovyet dönemi istihbarat servisi KGB’nin uzantısı olan FSB ağırlıklı olarak ülke için güvenlikten sorumlu ancak yurt dışındaki bazı suikastların bu örgütün işi olduğuna inanılıyor.

BİRÇOK ÖLÜMDEN SORUMLULAR

Bellingcat tarafından dün açıklanan habere göre 2015’te öldürülen Putin muhalifi Boris Nemtsov, ölümünden önce bir FSB ajanı tarafından uzun süre izlenmiş.

BBC ve Insider’da yer alan haberlerde Nemtsov’un ölümünden önce yaptığı 13 tren yolculuğunun hepsinin bir FSB ajanı tarafından takip edildiği iddia ediliyor.

Putin muhalifi Boris Nemtsov, 2011 yılında Rus polisi tarafından gözaltına alınıyor... Nemtsov 2015'te öldürüldü

Geçen yıl İngiliz istihbarat servisi MI6’nın eski başkanı Rusya’nın Avrupa’da görev yapan ajanlarının yüzde 10’unun kimliklerinin ortaya çıkarıldığını söylemişti.

MI6’yı 2009’dan 2014’e kadar yöneten Sir John Sawers durumu anlatırken “Rusların Avrupa’daki ajan ağının büyüklüğünü ve çalışmalarındaki yoğunluğu görmüş olduk.” sözlerini kullanmıştı. “Yaptıklarının sadece yüzde 10’undan haberdarız; geri kalan yüzde 90 ise hâlâ karanlıkta.” diyen Sawers, Rusya’nın casusluk konusundaki başarısının altını da böyle çizmişti.

Putin’in kendi yakın çevresindeki hükümet görevlileri ve ajanlar konusunda paranoyakça davrandığı ve kendisine bu kadar yakından gelebilecek bir ihanet için çok büyük bir titizlikle hareket ettiği biliniyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun 11 Mart’ta ortadan kaybolup uzun süre kamuoyu önüne çıkmaması Putin’in darbe söylentileri nedeniyle sağ kolu olan bakanını görevden aldığı söylentilerini beraberinde getirmişti.

Bir süre sonra Rusya devlet görevlilerinin yaptığı online görüşme sırasında ortaya çıkan Şoygu için Rus yetkililer ‘şu an aklında çok fazla şey var; başı kalabalık’ yorumunu yapmıştı.