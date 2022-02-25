GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaAB, Rusya'ya yönelik "büyük" yaptırımlarını açıkladı
HaberlerDünya Haberleri AB, Rusya'ya yönelik "büyük" yaptırımlarını açıkladı
ABONE OL

AB, Rusya'ya yönelik "büyük" yaptırımlarını açıkladı

Rusya’nın Ukrayna harekatı sonrası tüm dünya diken üstünde, Moskova yönetimi ülkeye hem karadan hem de havadan operasyonlarını devam ettiriyor. AB liderleri Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelerek son durumu görüştü. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, alınan yaptırım kararlarını açıkladı.

25.02.2022 - 09:09 | | İHA
AB, Rusya'ya yönelik "büyük" yaptırımlarını açıkladı

Rusya'nın, Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyon devam ederken, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin liderlerini Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Liderler Zirvesi'nde bir araya getiren toplantı, günün erken saatlerinde sona erdi. Toplantının sona ermesinin ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, toplantıda alınan yaptırım kararlarına ilişkin basın açıklaması düzenledi. Von der Leyen yaptığı açıklamada, yaptırımların finans sektörü, enerji, ulaşım ve Rus ileri gelenleri için vize gibi alanları hedef alacağını duyurdu.

Alınan yaptırım kararının, Rusya'nın petrol rafinerilerini geliştirmek için teknoloji veya uçak yedek parçaları satın almasını imkansız hale getireceğinin altını çizen Von der Leyen, "Bu gece onaylanan kitlesel ve hedefli yaptırım paketi, AB'nin ne kadar bir arada olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca basın açıklamasında yaptırımların, Rus gazının AB'ye ithalatını da kapsadığı ifade edilirken, konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya von der Leyen, acilen Avrupa'yı Rus enerjisine olan bağımlılığından nasıl kurtaracaklarını düşündüklerini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya askeri teçhizatın yanı sıra 300 milyon euro (336 milyon dolar) yardım teklif edileceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefon ile aradığını aktaran Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Putin'i aramalarının sonuçsuz kalması nedeniyle kendisinden Putin ile iletişime geçmesini istediğini ifade etti.

Macron, Ukrayna'ya askeri operasyonları durdurmasını istemek için Putin'i aradığını ve aramanın "açık, doğrudan ve hızlı" olduğunun altını çizdi. Brüksel'deki bir AB zirvesi sonrasında gazetecilere verdiği demeçte Macron, "Ayrıca kendisine ulaşamadığı için bunu talep eden Başkan Zelenskiy ile Putin'in görüşmesini istemekti" dedi.

Kiev'de sirenler çalıyor! Bomba yağıyor, füzeyle apartmanı vurdular...
İlgili Haber
Kiev'de sirenler çalıyor! Bomba yağıyor, füzeyle apartmanı vurdular...
Rusya ve Ukrayna karşı karşıya! Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...
İlgili Haber
Rusya ve Ukrayna karşı karşıya! Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...
Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi! Kiev ateş altında, bomba yağıyor, çok sayıda ölü ve yaralı var...
İlgili Haber
Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi! Kiev ateş altında, bomba yağıyor, çok sayıda ölü ve yaralı var...
Takım otobüsüne bombalı saldırı! Feci olay! Yaralılar var
İlgili Haber
Takım otobüsüne bombalı saldırı! Feci olay! Yaralılar var
Kiev'de acil durum ekipleri gece boyunca çalıştı
İlgili Haber
Kiev'de acil durum ekipleri gece boyunca çalıştı

GÜNCEL HABERLER

Moldova Devlet Başkanı: Sınırlarımız Ukrayna vatandaşlarına açıktır

Moldova Devlet Başkanı: Sınırlarımız Ukrayna vatandaşlarına açıktır

Evlenme ve boşanma oranları belli oldu! TÜİK açıkladı

Evlenme ve boşanma oranları belli oldu! TÜİK açıkladı

AK Parti'li Altunyaldız: Enerji tedarikinde risk beklemiyoruz

AK Parti'li Altunyaldız: Enerji tedarikinde risk beklemiyoruz

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Moldova Devlet Başkanı: Sınırlarımız Ukrayna vatandaşlarına açıktır

Moldova Devlet Başkanı: Sınırlarımız Ukrayna vatandaşlarına açıktır

Sıradaki Haber
Evlenme ve boşanma oranları belli oldu! TÜİK açıkladı

Evlenme ve boşanma oranları belli oldu! TÜİK açıkladı

Sıradaki Haber
AK Parti'li Altunyaldız: Enerji tedarikinde risk beklemiyoruz

AK Parti'li Altunyaldız: Enerji tedarikinde risk beklemiyoruz

Sıradaki Haber
İş yerinde bunu yapan tüm çalışanlar yandı! Kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeyecek

İş yerinde bunu yapan tüm çalışanlar yandı! Kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeyecek

Sıradaki Haber