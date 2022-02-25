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Kiev'de acil durum ekipleri gece boyunca çalıştı

Ukrayna Acil Durum Ekipleri, Kievde gece meydana gelen saldılar sonucunda hasar gören ve yangın çıkan binalara müdahalelerde bulundu.

25.02.2022 - 08:50 | | UKRAYNA, (DHA)
Kiev'de acil durum ekipleri gece boyunca çalıştı

Ukrayna Acil Durum ekipleri, kentin çeşitli yerlerinde saldırılar sonucunda zarar gören ve yangın çıkan binalarda yaşayan sivil halkı tahliye etti. Devlet Başkanı Zelenski, sabaha karşı yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırıları sonucunda şu ana kadar 137 Ukraynalının hayatını kaybettiğini, 316 kişinin yaralandığını duyurdu.

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