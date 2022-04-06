Memur ve emekli milyonlar bekliyor! Maaşlar artacak, 3600 ek gösterge, ETY, asgari ücret, ölüm aylığı...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve 3600 ek gösterge ile ilgili kritik detay ortaya çıktı. Yasanın çıkmasını merakla bekleyenler için o tarihe dikkat çekildi, bu şartları sağlayamayan yararlanamıyor. EYT’de nasıl bir düzenleme yapılacağı, kimleri kapsayacağı konusunda henüz bir netlik kazanmamışken, Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge için “3600 ek gösterge çalışmaları mayıs ayında tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek" açıklamasında bulundu. Yasanın neleri getireceği merak konusu olurken Hürriyet yazarı Noyan Doğan, emekli, dul ve yetimler ile EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili merak edilen soruları cevapladı...

1981 doğumluyum. 1.6.1999 sigorta girişim var. 5800 prim günüm var. Çıkacak olan EYT’nin bana bir yararı olur mu?

Cevap: Sizin durumunuzda 25 yıl çalışıp, 5975 prim günü doldurduğunuzda 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyorsunuz. Sigorta başlangıcı 1999 öncesi olanlar, prim sayısını ve çalışma yılını dolduranlar emeklilikte yaşa takılıyorlar. EYT konusu gündemde ancak nasıl bir düzenleme yapılacağı, kimleri kapsayacağı konusunda henüz bir netlik yok. Sizin hem prim gün sayınız hem de çalışma yılınız eksik. EYT çıksa da yararlanamazsınız.

GEÇMİŞ PRİM BORÇLARI TOPLU ÖDENMEZ

1990 kasım sigorta başlangıcım var, yaklaşık 2 yılı ödenmiş. EYT çıkarsa geçmişe dayalı borçlarımı ödeyerek emekli olabilir miyim? 1971 doğumluyum.

Cevap: Geçmişe dönüp borç ödemesi diye bir durum söz konusu değil. 20 yıl çalışıp, 5450 prim gün sayısını doldurup, 47 yaşında emekli oluyorsunuz. Çalışma yılınız da prim gün sayınız da eksik. Ya sigortalı olarak yeniden çalışmaya başlayıp çalışma yılınızı ve prim gün sayınızı dolduracaksınız ya isteğe bağlı sigortalı olacaksanız ya da prim gün sayınız ve çalışma yılınız çok eksik olduğundan ve yaşınız da 51 olduğundan geçmişte ödediğiniz primleri SGK’dan iade alacaksınız.

TEMMUZDA MAAŞINIZ ZAMLANACAK

Şubat ayı itibarıyla 7292 prim gün ile maaş almaya başladım. 2021 enflasyon ve büyüme oranı maaşa yansıdı mı ya da yansıyacak mı? Temmuz ayında maaşa zam alabilir miyim?

Cevap: Emekli olmuşsunuz ve maaşınız da bağlanmış. Emeklilik dilekçesini ocak ayında verdiyseniz 2021 yılı enflasyon yansıtılmıştır ancak büyüme hızı yansımamıştır. Büyüme hızından kaynaklı artış ise maaşınıza yansıtılacak ve fark olarak alacaksınız. Emekliler, ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarına zam alıyorlar, temmuz ayında maaşınız zamlanacak.

BORÇLANMA EMEKLİLİĞİ ÖNE ÇEKMEZ

1970 doğumluyum. Sigorta tarihim 1994, 9197 günüm var. 550 gün askerlik yaptım. 54 yaşında emekli olacağım. Askerlik borçlanması yaptırsam emeklilik yaşım erkene çekilir mi ve emekli maaşının yükselmesine bir katkısı olur mu?

Cevap: Emeklilik için prim gün sayınız yeterli hatta fazla bile. Çalışma yılınız da dolmuş. Emeklilikte yaşa takılıyorsunuz. Askerlik borçlanması sadece prim gün sayısı eksik olduğu ve emeklilik için yetmediği durumda işe yarar, emeklilik yaşını erkene çekmez.

Askerlik borçlanması yapmanıza gerek yok.

3600 EK GÖSTERGE İKRAMİYEYİ ARTIRIR

2023’ün ocak ayında emekli oluyorum. Acaba emeklilik ikramiyesine 3600 ek göstergenin etkisi olur mu?

Ek gösterge artışı maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Emekliler, dul ve yetimler de imkândan yararlanacak. Bu durumda 3600 ek göstergenin çıkması halinde emekli maaşınızda ve emekli ikramiyenizde artış olacaktır.

ÖLEN SİGORTALININ ANNESİNE AYLIK BAĞLANIR

Abim 2 ay önce vefat etti. Abimin bir çocuğu var annesi bakıyor. Ölmeden önce abim eşinden boşanmıştı. Eşi çocuğu adına vasisi olarak mirası reddetti. Annem abim üzerinden emekli olabilir mi?

Anneniz abiniz üzerinden emekli olamaz. Ancak vefat eden sigortalının annesine aylık bağlanabiliyor. Bunun için ölen sigortalının eş ve çocuklarından geriye artan hisse olması gerekir ki, sizin durumunuzda eşin böyle talebi bulunmuyor. Aylık bağlanabilmesi için annenizin gelirinin asgari ücretin net tutarından az olması gerekiyor. Bu şartlar yerine geliyorsa ölen abinizden aylık bağlanması için anneniz başvurabilir.