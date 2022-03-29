Emekli maaşını SGK geri alıp aylığı keser! 6 ay süresi var sonra…
SGK, SSK, emekli, işçi, memur, dul, yetim, EYT’li milyonları ilgilendiriyor. 6 ay süresi var. SGK harekete geçip emekli maaşını kesiyor. Maalesef bu durum oldukça sık karşılaşılan bir hata. 18 yaşından önceki sigorta başlangıçları kabul ediliyor. Ancak o dönemde prim ödemesi yapılmadıysa yani sadece sigorta giriş yapılmış ve prim ödenmemişse kabul edilmez. Milyonlarca staj mağduru halen umutla beklese de mevcut uygulamada staj sigortası emeklilik hesabında dikkate alınmıyor. Ben 2001 girişli sigortalıyım, emeklilikte yaşa takılanlar arasına giriyor muyum? EYT yasası çıkarsa ben de faydalanabilir miyim? Ben 1960 doğumlu bayanım, 2002 tarihinde ilk defa sigortalı oldum. 5800 Prim günüm var, ne zaman emekli olabilirim? gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yazarımız Mert Nayır yanıt verdi…
Mert Bey merhaba, ben Türkiye’den 2020 yılında emekli oldum. 2021 Yılında da yurtdışına çıktım, pandemi dolayısıyla dönüş yapmadım henüz. Ancak SGK aylığımı durdurmuş, e-devlette aylık durduruldu yazıyor. Yurtdışına çıktım diye mi durdurulmuştur?
Söz konusu maaş kesintisinin birkaç nedeni olabilir. Kurum hareketsiz duran aylıkları yani 6 ay boyunca işlem görmeyen emekli aylıklarını geri alıyor ve aylığı durduruyor. Halk arasında bilinen tabirler ölmediğinize dair kuruma bilgi vermeniz gerekiyor. Olabilecek ikinci neden ise yurtdışında tam zamanlı olarak çalışmaya başladıysanız aylığınız kesilir. Borçlanma yoluyla aylık bağlanan kişilerin yurtdışında çalışmaları durumunda aylıkları kesilmektedir.
Merhaba, ben 1978 doğumluyum. 1995 yılında staj dolayısıyla sigortam başlatıldı, sonrasında ise 1998 yılında işe başladım normal. Staj süresi sayılacak mı, yoksa 1998 yılından mı başlayacak? Teşekkürler.
Bu soruya maalesef kaç kez olumsuz cevap vermek zorunda kaldım gerçekten bilmiyorum. Milyonlarca staj mağduru halen umutla beklese de mevcut uygulamada staj sigortası emeklilik hesabında dikkate alınmamaktadır. Bu sebeple emeklilik hesabınız 1998 yılında ki işe giriş tarihine göre yapılacaktır.
Sayın uzman, benim sigorta başlangıcım 1988. SGK merkezine gittim emeklilik yaşımı öğrenmek için bana sizin girişiniz 1990 olarak kabul edilecek dediler, 1988 yılında 16 yaşında olduğumdan. Böyle bir şey var mıdır? Kurumdaki arkadaşın belirttiğine göre 50 değil 52 yaşında emekli olacakmışım.
18 yaşından önceki sigorta başlangıçları kabul edilmektedir. Emeklilik hesabınızı 50 yaşınıza göre yapabilirsiniz. Ancak o dönemde prim ödemesi yapılmadıysa yani sadece sigorta giriş yapılmış ve prim ödenmemişse kabul edilmez. Maalesef bu durum oldukça sık karşılaşılan bir hata. Hata diyorum çünkü o dönemde giriş yapılıyor ancak dönem bildirgeleri verilmiyor. Vatandaşın bunu takip edebileceği bir sistem de geçmiş dönemde olmadığı için yıllar sonra mağduriyetler ortaya çıkıyor. Eğer sizde de böyle bir durum varsa dava yoluna gitmeniz gerekecektir. Ancak prim ödemesi de mevcutsa 50 yaşında emekli olabilirsiniz.
Mert Bey merhaba, benim işe girişim 13 Ocak 2000 bu tarihten önce iki çocuğum var. Sigortalılık öncesi doğum borçlanması çıkarılacak mı? Bu konuda mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.
Yine üzülerek annelerimize bir türlü müjdesini veremediğim sorunlardan biri. Ne yazık ki sigortalılık başlangıcı öncesindeki doğumlar halen borçlanılamamaktadır. Milyonlarca annemiz yıllardır bu hakkı bekliyor ancak atılan onca şuta rağmen top sürekli direkten dönüyor. Önümüz seçim yine bir umut bekliyoruz…
Selam, muayene olduktan sonra eczanede sürekli yüksek ücret ödüyorum. Çalışanım, muayene bedeli ve ilaç bedeli nedir acaba? Ücretsiz sağlık hizmeti almıyor muyuz?
Sağlık hizmetleri ülkemizde tamamen ücretsiz değildir. Katılım payı adı altında alacağınız her tedavi branşında gider masrafları tahsil edilmektedir. Ayakta tedavilerde yani muayenelerde 6 TL, üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde muayene olunmuşsa 7 TL, üniversite hastanelerinde 8 TL, anlaşmalı özel sağlık hizmetlerinde ise 15 TL muayene katılım payı bedeli alınır. Bunlara ek olarak bir de ilaç katılım payları mevcuttur, emeklilerden %10, çalışanlardan ise %20 ilaç katılım payı alınır. Ayrıca 3 kutuya kadar 3 TL, 3 kutudan sonra yazılan ilaçlar için 1 TL şeklinde reçete bedeli de tahsil edilir. Aile hekimlerinde yapılan muayenelerden ücret alınmamaktadır.
Ben 2019 yılında iş kazası geçirdim, çalışma gücünde kayıp olduğundan dolayı SGK aylık bağladı. Vücudumda kalıcı hasarlar meydana geldi ancak oturarak çalışabiliyorum, sigortalı olarak işe girmem halinde bu bağlanan aylık kesilir mi?
Merhaba, tarafınıza sürekli iş göremezlik geliri bağlanmıştır. Bu gelir çalışma gücünün %10’undan fazlasının iş kazası sonucu kaybedilmesi durumunda sigortalıya bağlanmaktadır. Herhangi bir işte çalışmanız durumunda bu ödenek kesilmez.
Ben 1960 doğumlu bayanım, 2002 tarihinde ilk defa sigortalı oldum. 5800 Prim günüm var, ne zaman emekli olabilirim?
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 58 yaş 7000 prim günü şartına tabisiniz. Yaşınızı tamamlamışsınız ancak prim gününüz eksik, 2002 tarihinden sonra varsa doğum borçlanmasıyla eksik günlerinizi tamamlayabilirsiniz. Borçlanma imkanınız yoksa bu süreleri çalışarak tamamlamanız gerekir. Ya da 4500 prim günüyle 25 yıllık sigortalılık süreniz dolduğunda (2027 tarihinde) kısmi aylık başvurusunda da bulunabilirsiniz.
Ben 2001 girişli sigortalıyım, emeklilikte yaşa takılanlar arasına giriyor muyum? EYT yasası çıkarsa ben de faydalanabilir miyim?
Merhaba, emeklilikte yaşa takılanlar 08.09.1999 ve öncesinde sigortalı olanları kapsamaktadır. Aslında bu tarihten sonra da sigortalı olanlar yaşa takılıyor ancak bu tarih itibariyle bir kanun düzenlemesi yapılmadığından kapsam dahilinde sayılmıyor. 08.09.1999 Tarihinden önce sigortalı olanlar, ilk sigortalı olduklarında şimdiki şartlara tabi değillerdi. 4447 Sayılı kanunla birlikte onların yaş şartları değiştirildiğinden EYT’li olarak değerlendiriliyorlar. Sizin ise ilk işe giriş tarihinizden itibaren aynı yasaya tabi olduğunuzdan hak kaybınız söz konusu olmamaktadır.
Sayın uzman, SMA hastalarının gen tedavileri SGK kapsamına neden alınmıyor. Bu anlamda mağdur olan ve hayatlarını kaybeden çocuklarımız var. Yasal bir düzenleme olacak mı, SGK’nın karşıladığı ilaçlar tedavi değil. Teşekkürler
Merhaba, SMA son dönemlerde tüm dünyada araştırmalara konu olan bir hastalık olarak geçmektedir. Ülkemizde bazı tiplerine ilişkin ilaçlar SGK tarafından ödeme kapsamına alınmıştır. Ancak sizin de belirtmiş olduğunuz gibi gen tedavisi yani Zolgensma tedavisi çok yüksek maliyetlerden dolayı ve ülkeye getirilebilir bir tedavi yöntemi olmadığından kapsama alınamamaktadır. Bu konuda kanuni düzenlemeler yapılabilir, tedavi merkezli ülkelerle ikili Sosyal Güvenlik Anlaşmaları imzalanabilir. Bu konuda henüz bir çalışma yapılmasa da önümüzdeki yıllarda çözüme kavuşmasını dört gözle bekliyoruz.
Benim babam 2010 yılında vefat etti, annem öncesinde vefat etmişti. Ben o tarihten bu yana yetim aylığı alıyorum. Babam kamudan emekliydi, bir işe girsem sigortalı olarak yetim aylığım kesilir mi?
Merhaba, 5434 sayılı kanuna tabi çalışanların yetimlerine bağlanan aylıklar sadece memur olmaları ve evlenmeleri durumunda kesilmektedir. Bu anlamda 4/A’ya tabi çalışırsanız aylığınız kesilmeyecektir.