Emekli maaşını SGK geri alıp aylığı keser! 6 ay süresi var sonra…

Sayın uzman, benim sigorta başlangıcım 1988. SGK merkezine gittim emeklilik yaşımı öğrenmek için bana sizin girişiniz 1990 olarak kabul edilecek dediler, 1988 yılında 16 yaşında olduğumdan. Böyle bir şey var mıdır? Kurumdaki arkadaşın belirttiğine göre 50 değil 52 yaşında emekli olacakmışım.

18 yaşından önceki sigorta başlangıçları kabul edilmektedir. Emeklilik hesabınızı 50 yaşınıza göre yapabilirsiniz. Ancak o dönemde prim ödemesi yapılmadıysa yani sadece sigorta giriş yapılmış ve prim ödenmemişse kabul edilmez. Maalesef bu durum oldukça sık karşılaşılan bir hata. Hata diyorum çünkü o dönemde giriş yapılıyor ancak dönem bildirgeleri verilmiyor. Vatandaşın bunu takip edebileceği bir sistem de geçmiş dönemde olmadığı için yıllar sonra mağduriyetler ortaya çıkıyor. Eğer sizde de böyle bir durum varsa dava yoluna gitmeniz gerekecektir. Ancak prim ödemesi de mevcutsa 50 yaşında emekli olabilirsiniz.