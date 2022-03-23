Erken emeklilik imkanı! Yaş şartı ve pirim günü...

Erken emeklilikle ilgili kritik detay belli oldu. Gerekli şartları taşıyanlar erken emekli olabiliyor. Emeklilik tarihi öne çekiliyor. Sağlık raporu şartı bulunuyor. Erken emekli olmak isteyen ve gerekli koşulları taşıyanlar SGK'ya müracaat ederek emeklilik imkanından yararlanabiliyor. Erken emeklilik imkanı, EYT düzenlemesi gibi konular pek çok çalışanın gündeminde. Kimler erken emekli olabiliyor? EYT düzenlemesinde son durum ne? Hürriyet'ten Noyan Doğan okurların merak ettiği soruları yanıtladı. İşte o soru ve cevaplar...

1981 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 4.3.2000. 5200 primim mevcut. 7 yaşında otizmli olan bir oğlum var. Bu sene okula başlayacak ve ben oğluma rapor çıkartacağım mecburen. Otizmli raporu ile erken emekli olabilir miyim?

Engelli çocuğu bulunan kadın çalışanlar erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bu durumda olan kadın çalışanların, prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, ödenen prim gün sayılarına ekleniyor. Ağır engelli çocuğu olan kadın çalışanların prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor. Böylece erken emekli olabiliyor ve emekli maaşı alabiliyor. Bunun için başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğun varlığının sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor. Öncelikle SGK’ya başvuracaksınız. SGK, sizi sağlık kurumuna yönlendirecek.

EMEKLİ OLAN TAZMİNAT ALAMAZ

Engelli raporum olduğu için yaşımı beklemeden emekli oldum. 9600 günden fazla çalışmam vardı. Önceki işyerimden emekli olurken kıdem tazminatımı almadım. Birkaç sene sonra şu anda halen çalışmakta olduğum işe başladım ve 3,5 senedir burada çalışmaktayım. İşimden istifa ederek burada biriken kıdem tazminatımı almak istiyorum, ancak ne şirketten ne de SGK dan bu konuda olumlu bir yanıt alamadım. Ne yapmam lazım?

İlk kez sigortalı olduğu tarih, 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar 15 yılı doldurup, 3 bin 600 prim gün sayısını tamamladıklarında ve 1999’dan sonra işe başlayanlar ise 7000 prim gününü doldurmaları halinde 25 yılı beklemeden kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Ancak bu durum yaş nedeniyle emekliliğe hak kazanamayan çalışanlar için geçerli. Yani, yaş dışında tüm şartları yerine getirmesine rağmen emekli olamayanlar kendi istekleri ile ayrılıp tazminat alabilir. Emeklilik şartlarını yerine getirip de emekli olanlar tazminat için bu haktan yararlanamazlar. Emekli olup da başka işte çalışanların kıdem tazminatı alabilmesi için işverenin işten çıkartması gerekir.

EYT’DE HENÜZ NETLİK YOK

1980 doğumluyum. İlk sigorta başlangıcım 1999. Sigorta prim gün sayım da 6180. 25 yıllık sigortalılık süremin dolmasına ise yaklaşık 2 yıl var. Ancak basın sektöründe çalıştığım için 2.5 yılın üzerinde bir yıpranma sürem var. Bu yıpranma süresi sigortalılık süreme eklendiğinde 25 yıllık sigortalılık süremi dolduruyorum. Bu durumda çıkacak bir EYT kapsamına girebilir miyim?

Sigorta başlangıcı 1999 öncesi olanlar emeklilikte yaşa takılıyorlar, yani EYT’li oluyorlar. EYT konusu gündemde ancak nasıl bir düzenleme yapılacağı, kimleri kapsayacağı konusunda henüz bir netlik yok. Sizin durumunuzda hem prim gün sayınız hem de çalışma yılınız yıpranma payı ile birlikte emeklilik için yeterli, yaşa takılıyorsunuz. Ancak EYT için de yaş şartı getirebilirler ki, bu yönde bir çalışma olduğu biliniyor. Yaşınız 42 olduğu için EYT’den yararlanamayabilirsiniz. Düzenlemeyi beklemek gerekiyor.