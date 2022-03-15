3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Memur ve emekli milyonları kapsıyor, hepsi dahil ediliyor ve...

Yaklaşık 4 milyon kamu çalışanı ve 2.5 milyon emekli memurun beklediği 3600 ek gösterge çalışmalarında sona yaklaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları ile Çalışma Bakanlığı bürokratlarının hazırladığı alternatifli taslaklar ortaya çıkartıldı. Bu taslaklara göre bir karar verilecek. Yarın yapılacak ikinci toplantıda sendikaların talepleri de alınacak. Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in yazısına göre genel olarak yapılan çalışmalara bakıldığında kapsamın genişlediği ve ek gösterge düzensizliklerinin tamamen ortadan kalkacağı bir yeni düzenlemenin hazırlandığı görülüyor.

SORUN TARİHE KARIŞACAK



1995 yılında 657 sayılı yasanın ekli cetvelinde belirlenen ek gösterge rakamları zamanla yapılan değişikliklerle farklılıklar göstermeye başladı. Memurların maaşlarının belirlenmesinde kullanılan parametrelerden birisi olan ek gösterge aynı zamanda emekli maaşını ve emekli ikramiyelerini de belirliyor. 1995 yılından bu yana zaman zaman yapılan değişikliklerle çeşitli meslek gruplarında ek göstergeler artırıldı. Ancak bu durum sistemde adaletsizliklere de yol açtı. Şube müdürü daha az gösterge alırken altında çalışan memurlar yüksek göstergede kaldı. Yapılan düzenleme ile bu düzensizliklerin tarihe karışması amaçlanıyor. Sorunun çözümü için 15'e yakın alternatifli taslak hazırlandı. Sendikalar ile yapılan uzlaşı çerçevesinde ek gösterge konusu bütüncül bir yaklaşımla masaya yatırılıyor.

KOORDİNATÖRLÜK BAKAN BİLGİN'DE



Çalışmalar sırasında işin teknik kısmı ve kapsamı belirlenirken Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı da ek gösterge konusunda bütçe açısından alternatifli çalışmalar hazırlıyor. Bakanlık bürokratları 657 sayılı Kanunun (I) ve (II) sayılı cetvellerini inceleyerek devlet teşkilatında hiyerarşik yapı içerisinde yer alan unvanların ek göstergelerini belirliyor.



-657 sayılı Kanunun (I) ve (II) sayılı cetvelleri incelendiğinde ek gösterge rakamları kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre belirleniyor.



-16 Mart 2022 tarihinde sendikalar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri bir araya gelecek. Memursen'in tüm kamu çalışanlarına yönelik talepleri sunması bekleniyor. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü temsilcilerinin hazır olması bekleniyor

KAMU ÇALIŞANLARININ TÜMÜ İÇİN DÜZENLEME



Aldığımız bilgilere göre askerler, hakimler ve öğretim üyelerinin ek göstergeleri de masada. Tüm kamu çalışanlarının ek göstergesi düzenlenirken kademeli geçiş ve yıllara yayılarak düzenleme de söz konusu olabilecek. Yeni ek gösterge düzenlemesi yeni dengesizlik yaratmayacak.



Taslaklardan bir tanesinde tüm mevcut unvanlarda yer alan ek göstergelerin 600 gösterge rakamı artırılması, aşağıda kalan genel müdür yardımcısı, genel sekreter yardımcısı, il müdürü, şube müdürü, mahalli idarelerde ve üniversitelerdeki daire başkanları gibi düşük kalan unvanların kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre yeniden belirlenmesi yer alıyor. Ayrıca yardımcı hizmetler sınıfında olan unvanlara yeni ek gösterge verilecek. Kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konumu yeniden değerlendirilen unvanlarda daha yüksek artış olacak. Kademeli geçiş ve emekliliğe yansıtma oranları üzerinde de çalışılıyor.

TASLAKTA NELER VAR?



-Tüm unvanlar bütüncül anlayışla inceleniyor.

-Hiyerarşi, unvan, sorumluluk görevin önemi belirleyici olacak.

-Yardımcı hizmetler sınıfı göstergeye kavuşacak.

-Şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak.

-Üst kademe yöneticilere yeni ek gösterge verilecek.

-Üniversite yöneticilerinin ek göstergesi düzenlenecek.

-Mahalli idare yöneticileri de kapsama alındı.