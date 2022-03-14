Sağlık çalışanlarına yeni düzenleme! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddette cezalar artıyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle katıldığı etkinlikte sağlık çalışanlarını ilgilendiren yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı. Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet başta olmak üzere, ek ödemeler, döner sermaye ödemeleri, hekimlerin maaşlarına yapılacak zam hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışına giden doktorlar ile ilgili de konuştu. Peki, Sağlık çalışanlarına yönelik şiddette cezaları artıyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları!

DOKTORA ŞİDDETİN CEZASI ARTIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sağlık personeline yönelik işlenen kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Bu düzenleme ile kamu hizmetlerinden yaralanmak hakkının engellemesi suçuna verilen ceza sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor. Sağlık çalışanlarıyla ilgili bir Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturuyor, önemli bir sorunu daha kökten çözüyoruz. Tüm sağlık mensuplarının muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin uygulamaları nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi kurul iznine bağlı olacak. Mesleki Sorumluluk Kurulu, kararlarından dolayı idari ve mali açıdan mesul tutulamayacak. Kamu ve devlette görev yapan sağlık personeline idare tarafından verilen tazminatın rücu ettirilip ettirilmeyeceğine de bu kurul karar verecek."

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ AYLIKLARI NASIL ÖDENECEK?

Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecek.

DÖNER SERMAYEDEN YAPILACAK ÖDEMELER ARTACAK MI?

Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak. Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirme, emekliliklerine de yansıyacak.

AİLE HEKİMLERİNE ÜCRET ARTIŞI VAR MI?

Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına alınacağını da tekrar hatırlatıyoruz. Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacaktır. Ülkemiz artık dünyanın