Memur maaşı ve emekli maaşına zam! Oranlar açıklandı! Tek tek hesaplandı

YÜZDE 7.5’İ AŞAN ORANDA

Enflasyon ocakta yapılan yüzde 7.5’luk zammı ne kadar geçerse o kadar da fark yansıtılacak. Yükselen maliyetlerin etkisiyle enflasyon ocak ve şubatta kümülatif bazda yüzde 7.5’i aşmış durumda. Ocakta yüzde 11.1 olan aylık enflasyon şubatta yüzde 4.81 olarak gerçekleşti.