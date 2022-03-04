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    MemurMemur maaşı ve emekli maaşına zam! Oranlar açıklandı! Tek tek hesaplandı
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    Memur maaşı ve emekli maaşına zam! Oranlar açıklandı! Tek tek hesaplandı

    Emekli maaşı ve memur maaşına zam! Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren rakamlar ortaya çıktı. Milyonlarca memur ve emekli içim zam oranları tek tek hesaplandı. Şubatta aylık enflasyon yüzde 4.81 yıllık enflasyon yüzde 54.44 oldu. Üretici enflasyonu da yüzde 105 arttı. Son 2 ayın enflasyonu yüzde 16.44. Buna göre şimdiden memur ve memur emeklisi için yüzde 8.94 fark zammı göründü. Temmuzda ayrıca yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı maaşlara eklenecek. SSK ve Bağkur emeklisi de şu anki rakamlara göre en az yüzde 16.44 zam alacak. İşte memur maaşları ve emekli maaşlarıyla ilgili son dakika tüm ayrıntılar...

    • 04 Mart 2022 - 08:33 • Son Güncelleme:
    • 04 Mart 2022 - 08:33 • Son Güncelleme:
    1Memur maaşı ve emekli maaşına zam Oranlar açıklandı Tek tek hesaplandı

    Memur maaşları ve emek maaşlarıyla son dakika açıklaması. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonu (TÜFE) şubatta yüzde 4.81 arttı. Yıllık bazda artış yüzde 54.44 olarak gerçekleşti.

    2Memur maaşı ve emekli maaşına zam Oranlar açıklandı Tek tek hesaplandı

    Türkiye’de tüketici enflasyonu en son Nisan 2002’de yüzde 50’yi (yüzde 52.7) aşmıştı.

    3Memur maaşı ve emekli maaşına zam Oranlar açıklandı Tek tek hesaplandı

    Aylık artışın yüksek olduğu grupta; KDV indirimine rağmen yüzde 8.41 ile gıda ve alkolsüz içecekler ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 7 ile ev eşyası ve yüzde 6.39 ile sağlık izledi.

    4Memur maaşı ve emekli maaşına zam Oranlar açıklandı Tek tek hesaplandı

    Yıllık artışta ise yüzde 75.75 ile ulaştırma, yüzde 64.83 ile ev eşyası, yüzde 64.47 ile gıda ve alkolsüz içecekler başı çekti.

    5TÜKETICI-ÜRETICI MAKASI

    TÜKETICI-ÜRETICI MAKASI

    Şubatta enflasyon sepetindeki 409 maddeden 332’sinin ortalama fiyatı arttı, 53 maddenin ortalama fiyatı düştü, 24 maddenin fiyatında değişim olmadı.

    6Memur maaşı ve emekli maaşına zam Oranlar açıklandı Tek tek hesaplandı

    Diğer yandan üretici fiyatları (ÜFE) şubatta yüzde 7.22, yıllık bazda ise yüzde 105 yükseldi.

    7Memur maaşı ve emekli maaşına zam Oranlar açıklandı Tek tek hesaplandı

    Böylece üretici enflasyonu 1994’ten bu yana ilk kez 3 haneli rakamları görmüş oldu.

    8Memur maaşı ve emekli maaşına zam Oranlar açıklandı Tek tek hesaplandı

    En yüksek yıllık değişim yüzde 202.51 ile elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yaşandı.

    9Memur maaşı ve emekli maaşına zam Oranlar açıklandı Tek tek hesaplandı

    Tüketici fiyatlarıyla üretici fiyatları artışı arasındaki makas da yüzde 50.7’ye çıkarak yeni rekor seviyesine yükseldi. Yani maliyetler fiyatlara yansıyabilir.

    10MEMURA, EMEKLİYE ENFLASYON FARKI

    MEMURA, EMEKLİYE ENFLASYON FARKI

    Bu enflasyon rakamlar emekli ve memurun maaş zammını da etkiliyor. Yeni yılla birlikte memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zamlar belli olmuştu.

    11Memur maaşı ve emekli maaşına zam Oranlar açıklandı Tek tek hesaplandı

    Buna göre; memur ve emeklisi yüzde 5 toplu sözleşme zammına eklenen yüzde 2.5’lik artışla yüzde 30.95 zam almıştı.

    12Memur maaşı ve emekli maaşına zam Oranlar açıklandı Tek tek hesaplandı

    SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı yüzde 25.46 olmuştu. Buna ilave olarak en düşük emekli maaşı da 1.500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltilmişti.

    13TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI

    TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI

    Zamlar her yıl ocak ve temmuz döneminde son 6 aylık enflasyona göre netleşiyor. Bunun dışında memur ve memur emeklisinin alacağı garanti zam da toplu sözleşme görüşmeleriyle belirleniyor.

    14Memur maaşı ve emekli maaşına zam Oranlar açıklandı Tek tek hesaplandı

    Geçen yıl bu rakamlar belirlenmişti. Bu kapsamda memur ve memur emeklisi temmuzda da yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak.

    15YÜZDE 7.5’İ AŞAN ORANDA

    YÜZDE 7.5’İ AŞAN ORANDA

    Enflasyon ocakta yapılan yüzde 7.5’luk zammı ne kadar geçerse o kadar da fark yansıtılacak. Yükselen maliyetlerin etkisiyle enflasyon ocak ve şubatta kümülatif bazda yüzde 7.5’i aşmış durumda. Ocakta yüzde 11.1 olan aylık enflasyon şubatta yüzde 4.81 olarak gerçekleşti.

    16Memur maaşı ve emekli maaşına zam Oranlar açıklandı Tek tek hesaplandı

    Böylece son 2 aylık enflasyon yüzde 16.44 oldu ve şimdiden yüzde 8.94 zam farkı (16.44-7.5=8.94) oluştu.

    17SSK VE BAĞKUR’LU İÇİN RAKAMLAR

    SSK VE BAĞKUR’LU İÇİN RAKAMLAR

    SSK ve Bağkur emeklisi de eğer enflasyon temmuza kadar eksi çıkmazsa şu anki rakamlara göre en az yüzde 16.44 zam alacak.

    18Memur maaşı ve emekli maaşına zam Oranlar açıklandı Tek tek hesaplandı

    Mart, nisan, mayıs ve haziran ayları enflasyonları şu anki rakama eklenecek ve memur ve emekliler için yılın ilk 6 ayında enflasyon farkı kesinleşmiş olacak. (Posta)

    19Memur maaşı ve emekli maaşına zam Oranlar açıklandı Tek tek hesaplandı

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