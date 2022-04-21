Â Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± Bilginâ€™in ana gÃ¼ndeminde istihdamÄ±n kalÄ±cÄ± ÅŸekilde artÄ±rÄ±lmasÄ± var. Bu aÃ§Ä±dan yeni bir model olarak 'Ãœretim SÃ¼recine KatÄ±lÄ±m ProgramÄ±' ile 'Ä°stihdam Garantili Yeni Ä°ÅŸbaÅŸÄ± EÄŸitim ProgramÄ±' Ã¶nemli.TÃ¼rkiye iÅŸgÃ¼cÃ¼ piyasasÄ±nÄ±n son on yÄ±lda gÃ¶sterdiÄŸi geliÅŸmeye raÄŸmen, genÃ§ nÃ¼fus yapÄ±mÄ±zÄ±n da etkisiyle istihdamÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli. Milliyet gazetesi yazarÄ± Cem KÄ±lÄ±Ã§ yeni dÃ¼zenlemeyi yazdÄ±... Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ± ve baÄŸlÄ± kurum ve kuruluÅŸlar tarafÄ±ndan da bu anlamda Ã§ok sayÄ±da politika, program ve proje yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± Prof. Dr. Vedat Bilgin de bakanlÄ±ÄŸÄ±n ana gÃ¼ndemine istihdamÄ±n kalÄ±cÄ± ÅŸekilde artÄ±rÄ±lmasÄ±, iÅŸgÃ¼cÃ¼ piyasasÄ±nÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±na uygun nitelikli iÅŸgÃ¼cÃ¼nÃ¼n yetiÅŸtirilmesi ve iÅŸgÃ¼cÃ¼nÃ¼n istihdam edilebilirliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ durumda.'Ä°stihdam Garantili Yeni Ä°ÅŸbaÅŸÄ± EÄŸitim ProgramÄ±na' iliÅŸkin detaylarÄ± ÅŸÃ¶yle:

ÃœRETÄ°M SÃœRECÄ°NE KATILIM PROGRAMI NASIL Ä°ÅžLYECEK?

Ãœretim sÃ¼recine katÄ±lÄ±m modeli, imalat sektÃ¶rÃ¼nde faaliyet gÃ¶steren ve belirlenen diÄŸer ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yan iÅŸyerlerinin, daha verimli ve katma deÄŸerli Ã¼retim gerÃ§ekleÅŸtirmelerini saÄŸlayarak ihracat odaklÄ± istikrarlÄ± bÃ¼yÃ¼meye katkÄ± saÄŸlayacak nitelikli iÅŸgÃ¼cÃ¼nÃ¼n yetiÅŸtirilmesini desteklemek amacÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ±mÄ±zâ€™Ä±n ifadesine gÃ¶re, program Ã¶ncelikle Gaziantepâ€™te uygulanmaya baÅŸladÄ±. Bununla birlikte, Bursa, Kocaeli ve Ä°zmir gibi sanayisi ile Ã¶n plana Ã§Ä±kan diÄŸer illerde de devam edecek. SonrasÄ±nda da TÃ¼rkiyeâ€™ye yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lacak. Ãœstelik, programÄ±n etkisi de Ã¶lÃ§Ã¼lecek.

NÄ°TELÄ°KLÄ° Ä°ÅžGÃœCÃœÂ

Bu yeni modelin Ã¶nceliÄŸi, niteliklerinin geliÅŸtirilmesi ve genÃ§ler baÅŸta olmak Ã¼zere iÅŸ arayanlarÄ±n iÅŸgÃ¼cÃ¼ piyasasÄ±nda talep edilen becerilere sahip olmasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±. Bu anlamda, modelin ana hedefi imalat sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n desteklenmesi.

Ä°ÅŸverende hangi ÅŸart aranÄ±yor?

Programa baÅŸvuracak iÅŸverenlerde aranan bazÄ± ÅŸartlar ÅŸu ÅŸekilde:

- Ä°malat sektÃ¶rÃ¼nde belirtilen alt sektÃ¶rlerde ve OSB bÃ¼nyesinde faaliyet gÃ¶steren Ã¶zel sektÃ¶r iÅŸyeri olunmasÄ±,

- 50 ile 249 arasÄ± Ã§alÄ±ÅŸana sahip olunmasÄ±,

- SigortalÄ±nÄ±n iÅŸe alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± yÄ±ldan bir Ã¶nceki takvim yÄ±lÄ±ndaki kayÄ±tlÄ± sigortalÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n ortalamasÄ±na ilave olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±,

- Yasal Ã¶deme sÃ¼resi geÃ§miÅŸ vergi, sigorta primi, iÅŸsizlik sigortasÄ± primi, Ä°ÅžKUR tarafÄ±ndan takip edilen idari para cezasÄ± bulunmamasÄ±.

Destek sÃ¼resi ve tutarÄ± ne?

SigortalÄ±nÄ±n iÅŸe alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ilk aydan baÅŸlamak Ã¼zere Ã¼Ã§ aylÄ±k dÃ¶nem iÃ§in prim, vergi ve Ã¼cret desteÄŸi saÄŸlanÄ±yor. Bu kapsamda;

- Lise altÄ± eÄŸitime aylÄ±k 5.879,70TLâ€™ye kadar,

- Lise mezununa aylÄ±k 6.220,59 TLâ€™ye kadar,

- YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim mezunu istihdam edilirse aylÄ±k 6.566,18 TLâ€™ye kadar destek saÄŸlanacak.

Kimler baÅŸvurabilecek?

Programda istihdam edilecek sigortalÄ±larda aranan bazÄ± ÅŸartlar ise ÅŸÃ¶yle:

- TÃ¼rkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ± olunmasÄ±,

- Ä°ÅžKURâ€™a kayÄ±tlÄ± iÅŸsiz olunmasÄ±,

- 18-34 yaÅŸ grubunda olunmasÄ±,

- Ä°ÅŸverenin birinci derece kan hÄ±sÄ±mÄ± veya eÅŸi olunmamasÄ±,

- Son iki yÄ±l iÃ§inde kurumca aynÄ± meslekte dÃ¼zenlenen kurs ve programÄ± tamamlamamÄ±ÅŸ olunmasÄ±,

- Programa baÅŸlama tarihinden Ã¶nceki son 3 ayda sigortalÄ± olunmamasÄ±.

Ä°ÅžTE Ä°STÄ°HDAM GARANTÄ°LÄ° YENÄ° Ä°ÅžBAÅžI EÄžÄ°TÄ°M MODELÄ°Â

Ä°ÅŸbaÅŸÄ± eÄŸitim programÄ±nÄ±n temel amacÄ±; TÃ¼rkiye Ä°ÅŸ Kurumuâ€™na (Ä°ÅžKURâ€™a) kayÄ±tlÄ±, mesleki deneyimi veya iÅŸ tecrÃ¼besi olmayan iÅŸsiz kiÅŸilere mesleki deneyim ve iÅŸ tecrÃ¼besi kazandÄ±rÄ±lmasÄ± yoluyla bu kiÅŸilerin istihdam edilebilirliklerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±.

Ä°ÅŸbaÅŸÄ± eÄŸitim programÄ±, ilgili YÃ¶netmelik gereÄŸince en az 5 sigortalÄ± Ã§alÄ±ÅŸanÄ± bulunan ve Kuruma kayÄ±tlÄ± olan tÃ¼m Ã¶zel sektÃ¶r iÅŸyerlerinde uygulanabiliyor. Bununla birlikte, kiÅŸi yÃ¶nÃ¼nden iÅŸbaÅŸÄ± eÄŸitim programÄ±na katÄ±labilmek iÃ§in;

- 15 yaÅŸÄ±nÄ± tamamlamÄ±ÅŸ olmak,

- Ä°ÅžKURâ€™a kayÄ±tlÄ± iÅŸsiz olmak,

- Programa baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten Ã¶nceki bir yÄ±l iÃ§erisinde program dÃ¼zenlenecek iÅŸverene ait vergi numarasÄ± altÄ±nda yer alan iÅŸyerlerinde sigortalÄ± olmamak,

- Emekli olmamak,

- Ä°ÅŸverenin 1. veya 2. derece kan hÄ±sÄ±mÄ± veya eÅŸi olmamak,

- Ä°ÅŸ ve meslek danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± hizmetlerinden yararlanmÄ±ÅŸ olmak ÅŸartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±mak gerekiyor.

- Ä°ÅŸsizlik Ã¶deneÄŸi alan kiÅŸiler de iÅŸbaÅŸÄ± eÄŸitim programlarÄ±na katÄ±labiliyorlar.

Ä°STÄ°HDAM TAAHHÃœDÃœ VAR

En az beÅŸ Ã§alÄ±ÅŸanÄ± olan iÅŸverenlerin yararlanabildiÄŸi program kapsamÄ±nda iÅŸverenler sigortalÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 30â€™una kadar katÄ±lÄ±mcÄ± talep edebiliyorlar. Bu bakÄ±mdan, Ã¶rneÄŸin 100 Ã§alÄ±ÅŸanÄ± olan bir iÅŸyerinde 30 kiÅŸi iÃ§in program dÃ¼zenlenebiliyor. Program sonunda, iÅŸverenin program katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n en az yÃ¼zde 70â€™ini istihdam etmesi gerekiyor. Bu bakÄ±mdan, istihdam taahhÃ¼dÃ¼ kapsamÄ±nda program sonrasÄ±nda katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n en az yÃ¼zde 70â€™inin altmÄ±ÅŸ gÃ¼nden az olmamak Ã¼zere fiili program sÃ¼resinin en az Ã¼Ã§ katÄ± kadar sÃ¼reyle istihdam edilmesi ÅŸart. Yani, 3 ay dÃ¼zenlenen bir programÄ±n katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± iÃ§in istihdam taahhÃ¼dÃ¼ en az 9 ay.

KATILIMCILARIN ÃœCRETÄ° Ä°ÅžKURâ€™DAN

Program sÃ¼resince katÄ±lÄ±mcÄ±lara gÃ¼nlÃ¼k 163.59 TL (Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in 122.69 TL, iÅŸsizlik Ã¶deneÄŸi alanlar iÃ§in 81.80 TL) zaruri gider (cep harÃ§lÄ±ÄŸÄ±) Ã¶demesi Ä°ÅžKUR tarafÄ±ndan yapÄ±lÄ±yor. AyrÄ±ca program sÃ¼resince katÄ±lÄ±mcÄ±lar adÄ±na iÅŸ kazasÄ± ve meslek hastalÄ±ÄŸÄ± ile genel saÄŸlÄ±k sigortasÄ± primleri Ä°ÅžKURâ€™ca karÅŸÄ±lanarak katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k hizmetinden faydalanmasÄ± saÄŸlanÄ±yor.