Faizi ile ödeniyor! Flaş 20 gün detayı, maaşınız eksik yattıysa...

Çalışan çok sayıda kişiyi doğrudan ilgilendiriyor. Eksik maaş ödenen işçi maaşını faizi ile birlikte talep etme hakkına sahip. Yeni Asır gazetesinden Faruk Erdem kendisine gelen, "Ücretlerimiz zaman zaman geç yatırılıyor. Bir ay geciktiği oluyor. Bazen de eksik yatırılıyor. Haklarımız nedir? " sorusunu şu şekilde yanıtlıyor;

4857 sayılı İş Kanununun 32. maddesine göre, ücret en geç ayda bir ödenir. Diğer yandan, İş Kanununun 34. maddesine göre işçi ücretleri ücret ödeme gününden itibaren 20 gün içinde ödenmezse işçi "iş görme borcunu" yerine getirmekten kaçınabilir. İşçilerin iş görme borcunu yerine getirmemeleri halinde iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerlerine yeni işçi alınamaz. İşverenden herhangi bir ücret alacağı olan bir işçi, bu alacağını 5 yıl içinde mahkemeye başvurarak talep etme hakkına sahiptir. İşverenin gününde ödemediği ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz talep edilebilir. Diğer yandan; 6552 sayılı kanun ile 4857 sayılı İş Kanununun 36. maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklik ile özel ya da kamu ayrımı yapmaksızın tüm asıl işverenler açısından ödenmeyen ücretler konusunda geniş bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre; asıl işverenler alt işverene iş vermeleri halinde, bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etmek ya da ücreti ödenmeyen işçinin başvurusu üzerine, ödenmeyen ücretleri hak edişten keserek işçinin banka hesabına yatırmak zorundadır.