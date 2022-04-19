İş arayanlar dikkat! En çok bu sektörlerde açık pozisyon var

Açıklanan verilere göre en fazla başvuru yapılan sektör ise güvenlik olurken, bu sektörü sırasıyla lojistik ve üretim/imalat izledi. Eleman.net’in 2022 yılı ilk çeyrek verilerine göre, geçen yılın ilk çeyreğine oranla oluşturulan özgeçmiş sayısında yüzde 13,5 azalma yaşanırken, yeni üye olan firma sayısında yüzde 150, yayınlanan ilan sayısı yüzde 55 ve toplam başvuru sayısında ise yüzde 8 oranında artış görüldü.

EN FAZLA BAŞVURU YAPILAN SEKTÖR “GÜVENLİK”

2022 yılı ilk çeyrek verilerine göre en fazla başvuru yapılan sektörler yüzde 10,06 ile güvenlik, yüzde 7,54 ile lojistik ve yüzde 7,41 ile üretim/imalat oldu. Bu üç sektörü sırasıyla yüzde 7,10 ile gıda, yüzde 5,58 ile mağazacılık/perakendecilik, yüzde 4,58 ile hizmet, yüzde 4,09 ile restorancılık, yüzde 3,06 ile tekstil, yüzde 2,93 ile çağrı merkezi ve yüzde 2,61 ile otomotiv sektörü takip etti.

EN FAZLA ELEMAN ARAYAN SEKTÖR “ÜRETİM/İMALAT” OLDU

Platformun ilk çeyrek dönem verilerine göre en fazla eleman arayan sektör yüzde 9,42‘lik oranla üretim/imalat sektörü olurken, bu sektörü yüzde 8,28 ile güvenlik, yüzde 7,24 ile gıda, yüzde 7,20 ile hizmet, yüzde 6,77 ile restorancılık ve yüzde 4,85 ile lojistik sektörleri izledi. Yüzde 4,75 ile mağazacılık/perakendecilik, yüzde 4,41 ile tekstil, yüzde 2,74 ile elektrik/elektronik ve yüzde 2,68 ile otomotiv sektörü en fazla ilan yayınlanan diğer sektörler oldu. 2021’in ilk çeyreğine oranla üretim/imalat sektörü zirvedeki yerini korurken, hizmet sektörü geçen yılın ilk çeyreğine oranla yüzde 0,88’lik bir kayıp ile düşüş yaşadı.

İSTANBUL EN FAZLA İŞ İLANI YAYINLANAN İL OLDU

2022 yılı ilk çeyrek verilerine göre en fazla iş ilanı yayınlanan şehirlerin başında İstanbul geliyor. Yüzde 29,60 ile en fazla iş ilanı yayınlanan İstanbul Avrupa yakasını, yüzde 22,38 ile İstanbul Anadolu yakası takip ediyor. En fazla ilan yayınlanan diğer şehirler coğrafi dağılımlarına bakıldığında ise sırasıyla yüzde 9,80 ile İzmir, yüzde 8,89 ile Kocaeli, yüzde 7,42 ile Ankara, yüzde 4,13 ile Bursa, yüzde 1,42 ile Antalya, yüzde 1,33 ile Adana, yüzde 0,95 ile Tekirdağ ve yüzde 0,88 ile Manisa olarak ön plana çıkıyor.

İSTANBUL’UN ARDINDAN KOCAELİ İLK SIRADA

İş arayışında olan kişilerin coğrafi dağılımları dikkate alındığında İstanbul Avrupa yakası yüzde 39,80 ile ilk sırada yer aldı. İstanbul Avrupa yakasını sırasıyla yüzde 21,60 ile İstanbul Anadolu yakası, yüzde 9,46 ile ile Kocaeli ve yüzde 6,96 ile İzmir izledi. En fazla başvuru yapılan diğer şehirler ise sırasıyla yüzde 5,16 ile Ankara, yüzde 3,31 ile Bursa, yüzde 1,62 ile Antalya, yüzde 1,45 ile Tekirdağ, yüzde 1,20 ile Muğla ve yüzde 0,74 ile Konya oldu.

İLK ÇEYREKTE 33.000 İLAN YAYINLANDI

2022 yılı ilk çeyrek verilerine göre oluşturulan özgeçmiş sayısı 224.500, yeni üye olan firma sayısı 10.300, yayınlanan ilan sayısı 33.000 ve toplam başvuru sayısı 3.5 milyon oldu. Geçen yılın ilk çeyreğine oranla oluşturulan özgeçmiş sayısında yüzde 13,5 azalma yaşanırken, yeni üye olan firma sayısında yüzde 150, yayınlanan ilan sayısı yüzde 55 ve toplam başvuru sayısında ise yüzde 8 oranında artış görüldü.