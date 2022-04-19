Yoğun yağış başlıyor! Meteoroloji son dakika duyurdu, sarı ve turuncu uyarılar art arda geldi, 37 ilde bugünden itibaren...
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 37 ilde bugün başlıyor. Yoğun yağış ile ilgili vatandaşlar uyarıldı. İller tek tek açıklandı. Sarı-turuncu kodlu uyarının detayları yeni MGM raporunda açıklandı. Yağışlar yurt genelinde 3 gün boyunca etkisini sürdürecek. Yoğun yağış, kuvvetli rüzgar, çığ tehlikesi ve toz taşınımı riski devam ediyor. Peki 19 Nisan Salı günü yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu dışında kalan yerlerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarında, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde; Isparta, Burdur ve Denizli ile Antalya'nın iç, Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinde; Doğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve güney kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklıklarının batı bölgelerinde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR:
Genellikle güneyli, Marmara Bölgesi ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların yarın Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarında, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde, Isparta, Burdur ve Denizli ile Antalya'nın iç Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinde, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI:
Ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Denizli ile Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta ve Burdur ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara'nın batı ve kuzey çevreleri ile Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde bölgenin iç kesimleri ve Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu dışında kalan yerlerin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Turuncu kodlu uyarı:
Kayseri, Konya, Niğde, Karaman, Nevşehir, Yozgat, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Bitlis, Siirt, Şırnak, Batman
Sarı kodlu uyarı:
Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Artvin, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Giresun, Hakkari, Isparta, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Aksaray, Kırıkkale, Karabük
BU AKŞAM İTİBARİ İLE İSTANBUL’U TERK EDİYOR
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada, “Yağış bu akşam Marmara’yı (İstanbul’u) terk edecek. Anadolu’da devam edecek. Hava batıda üşütmeye devam edecek, doğuda bahar havası var. Perşembe’den itibaren batıda da hava ısınıyor İstanbul’da hafta sonu sıcaklık 20 dereceye yaklaşacak hafta başı 20 dereceyi geçecek. İç bölgelerde Sahra Tozu devam ediyor” diye konuştu.