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İş yerinde gizli çekim skandalı! Kadın çalışanları böyle gözetlemiş...

Eyüp'te bir iş güvenliği firmasında tuvalete kamera yerleştirerek ofis çalışanlarını görüntülediği  iddia edilen Onur A. hakkında eski çalışanları suç duyurusunda bulundu.

19.04.2022 - 11:49 | | Mikail BIYIKLI / İSTANBUL, (DHA)
İş yerinde gizli çekim skandalı! Kadın çalışanları böyle gözetlemiş...

Eyüp'te bir iş güvenliği firmasında, iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Denizcan Kaygusuz ve asistan olarak çalışan Reyhan Yıldırım, işyeri içerisinde ortak kullanılan tuvalete, gizli kamera koyarak çalışanların görüntülerini kayıt altına aldığını iddia ettikleri, işyeri ortağı  Onur A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Denizcan Kaygusuz'un 28 Aralık 2021 tarihinde savcılığa verdiği ifadesinde firmada 1 Nisan 2021 tarihinde işe başladığını, 23 Aralık'ta ise işten ayrıldığını ifade ederek, "Bu kişi ofisin farklı yerlerine gizli kameralar yerleştirmiş. Bu şekilde ofis çalışanı kadınların görüntülerini çekmektedir.

İş yerinde gizli çekim skandalı Kadın çalışanları böyle gözetlemiş...

Bu durumu işyerinde çalışırken fark etmiştim ancak somut delilim olmadığından başvuru yapamadım. Daha doğrusu işyerinde çalışırken görüntülerin olduğu hafıza kartını almıştım. Ancak görüntüleri geri yükleyebildiğim zaman gelip başvuruda bulundum. Gizli kamera kuran bu kişiden şikâyetçiyim. Görüntülerde bizzat şüphelinin bu düzenekleri yerleştirdiği görülmektedir" dedi. 

İş yerinde gizli çekim skandalı Kadın çalışanları böyle gözetlemiş...


"OFİS ÇALIŞANLARININ, GİZLİ KAMERA DÜZENEKLERİYLE GÖRÜNTÜLERİNİ ALDIĞINI TESPİT ETTİM"

Denizcan Kaygusuz, suç duyurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, "İş güvenliği uzmanı olarak, 1 Nisan tarihinde çalışmaya başlamış olduğum yerde, aradan 6-7 ay geçtikten sonra ofis içerisinde yazıcı ile ilgili teçhizatı ararken, ofisin arşiv kısmında, küçük bir kutunun içerisinde gizli bir kameralar olduğuna şahit oldum. İçerisinde gizli çekim yapıldığına dair şüphelerim vardı. Bununla alakalı arayış içerisine girdim.

İş yerinde gizli çekim skandalı Kadın çalışanları böyle gözetlemiş...

Akabinde çalışmış olduğum yerin ortaklarından olan  Onur A. bu işyerinde tuvalet kısmında kadınların, ofis çalışanlarının, gizli kamera düzenekleriyle görüntülerini aldığını tespit ettim. Daha sonrasında bu düzenekler içerisinde bulunan hafıza kartına ulaştım. Ulaştıktan sonra orada çalışan kadın arkadaşlarımıza ilettim bu hafıza kartını. Çünkü bir erkek olarak buna bakmamın etik olmadığını düşündüğüm için bayan arkadaşlara verdim.

Tespitini yaptıktan sonra şahsında bizzat kanıtlı bir şekilde kameraları yerleştirirken ki görüntülerini savcılığa sunduk. Yaklaşık 4 ay oldu. Şu anda inceleme aşamasında. 4 ay olduğu için süreçle ilgili bir ilerleme kaydedemedik. Şu anda şirket açık kişi serbest bir şekilde dışarıda geziyor" ifadelerini kullandı.

İş yerinde gizli çekim skandalı Kadın çalışanları böyle gözetlemiş...

"KENDİ ÖZEL KREM KUTULARINI DELEREK, TIRAŞ MAKİNESİNİ DELEREK BUNLARIN İÇİNE YERLEŞTİRMİŞ"

İşyerinden kısa süreliğine asistan olarak çalıştığını söyleyen Reyhan Yıldırım ise açıklamasında, "Yeni ortakları var, yeni ortaklarıyla devam ediyor işine hiçbir şey olmamış gibi. Aynı zamanda bizi arıyor şikayetten vazgeçmemizi istiyor. Kendisinin de aynı zamanda şikayet edeceğini bununla ilgili tehditvari konuşarak işte şöyle yapacağız böyle yapacağız gibisinden konuşmalarda tekrar bizi taciz etmeye devam ediyor.

İş yerinde gizli çekim skandalı Kadın çalışanları böyle gözetlemiş...

Bununla ilgili hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Hepimiz ayrı ayrı şikayetlerde bulunduk. Açık görüntüleri belli olan arkadaşlarımız var. Hafıza kartından görüntüler silinmiş ve biz bunları kendimiz açamıyoruz tabi doğal olarak. Yerleştirirken net bir şekilde kamerayı kontrol ediyor, açısını kontrol ediyor. Kontrol ederken ki o kendi yüzü zaten net bir şekilde belli oluyor. Bizim beraber çalıştığımız ofiste tuvalet ortaktı, bay bayan tek bir tuvaletimiz vardı.

İş yerinde gizli çekim skandalı Kadın çalışanları böyle gözetlemiş...

Oraya yerleştirmiş ve kendi özel krem kutularını delerek, işte çorapları delerek ya da tıraş makinesini delerek bunların içine yerleştirerek koymuş bunları. Geldik şikayetimizi yaptık. Sonuç bekliyoruz. Ama kendisinin de dışarı da elini kolunu sallayarak hiçbir şey olmamış gibi, bizi aradığında da sanki böyle su içmiş, ekmek yemiş, bu gayet normal bir şeymiş gibi davranması artık kanımıza dokunuyor" dedi. 

Onur A. ise konunun yargıda aşamasında olduğunu, iddialara karşı dava açtıklarını ve konuşmak istemediğini söyledi. 

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