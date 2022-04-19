Pençe Kilit Operasyonu nedir, nerede yapılıyor ve ne zaman başladı (haritadaki konumu)? Pençe Operasyonu ne zaman bitecek, son dakika haberleri!

Pençe-Kilit operasyonu son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonları ile teröristler kan kaybediyor. Kaçacak deliği kalmayan teröristlerin son çıkış kapısı da Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik önceki gece başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile kapatıldı. Operasyon öncesinde PKK/KCK'ya ait sığınak, mağara, mühimmat depoları ile sözde karargâhlardan oluşan hedefler hava harekâtı ile ateş altına alındı. Peki, Pençe Kilit Operasyonu ne zaman başladı, nerede yapılıyor ve ne zaman bitecek? İşte Pençe Kilit Operasyonu son dakika haberleri, operasyonun haritadaki konumu ve şehitleri…

PENÇE KİLİT OPERASYONU NEDİR?

Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik başlatılan askeri operasyon.

PENÇE OPERASYONU NEREDE YAPILIYOR, HARİTADAKİ KONUMU?

Pençe-Kilit operasyonu Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde yapılıyor.

PENÇE KİLİT OPERASYONU NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTECEK?

Pençe Kilit operasyonu dün başladı, ne zaman sona ereceği henüz belli değil.

PENÇE OPERASYONU ŞEHİTLERİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Birinci aşaması planlanan hedeflerin tamamı ele geçirildi. Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi. Arama-tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Operasyon sırasında 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı" denildi.

PENÇE OPERASYONU SON DAKİKA HABERLERİ

MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının görev aldığı harekâtı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile harekât merkezlerinden takip ettiklerini belirten Bakan Akar, şunları kaydetti:

“Harekâtla ilgili planlama safhasından itibaren detaylı bir çalışma yaptık. Mehmetçiğimiz; asil milletimizin sevgisinden, güveninden ve duasından aldığı ilhamla komutanlarının emir ve komutasında çalışmalarını büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla yürütüyor.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilen görevleri başaracağından şüphemiz yok. İnşallah bu harekât da planlandığı şekilde başarıyla tamamlanacak. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Terör örgütünün bir çöküş süreci içinde olduğunu görüyoruz.”

BAKAN AKAR: HEDEFLERİN TAMAMI ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Akar, operasyonla ilgili yaptığı son açıklamada "Şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süreden beri yapılan hazırlık ve koordinasyona müteakip dün akşamdan itibaren Pençe -Kilit Operasyonu'nu başlatmış bulunuyoruz. Şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş durumdadır. Arkadaşlarımız görevlerini başarıyla gerçekleştirdi. Teröristlere ait tespit edilen barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahları hava harekatı ve ateş destek vasıtalarıyla büyük bir başarıyla tahrip edilmiştir. ATAK helikopterlerimiz, İHA ve SİHA'larımızla desteklenen kahraman komandolarımız ve bordo berelilerimiz hava hücum harekatı ve karadan sızmak suretiyle bölgeye intikal etmiş ve belirlenen hedefleri ele geçirmiştir. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Arama-tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir, sayının önümüzdeki saatlerde, günlerde daha da artmasını bekliyoruz.

40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından ülkemizi ve milletimizi kurtarmak için faaliyetlerimiz bundan önce olduğu gibi şimdi de kararlılıkla devam etmektedir. Faaliyetlerimiz dost ve kardeş Irak'ın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı bir şekilde icra edilmektedir. Bizim tek hedefimiz, teröristlerdir. Ülkemize, sınırlarımıza yönelik saldırı teşebbüsünde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi; bizim temel hedefimizdir. Bu harekatı planlarken ve icrası sırasında özellikle sivillerin, çevrenin, kültürel ve dini yapıların herhangi bir şekilde zarar görmemesi için her zaman olduğu gibi azami hassasiyet gösterdik. Bu operasyonda da bu konuda son derece dikkatli ve hassas olmak suretiyle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde. Terör yuvalarının bir an önce ortadan kaldırılması için faaliyetlerimiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir."

MSB, HAREKATTAN GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'ndan görüntüleri "Gece boyunca terör hedefleri tam isabetle vurulurken Bordo Bereliler ve Komandolar da hem karadan hem de hava hücum harekâtları ile teröristlerin inlerine girdi" ifadeleriyle paylaştı.

HAREKÂTA KATILAN PİLOTLARA TELSİZDEN HİTAP ETTİ

Millî Savunma Bakanı Akar, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava harekâtına katılan pilotlarla da telsizden görüştü.

Pilotlara başarı dileklerini ileten Bakan Akar, “Faaliyetlerinizi yakından büyük bir gurur ve memnuniyetle takip ediyoruz. Şu ana kadar belirlenen hedefler planlanan şekilde başarıyla vuruldu. Hava Kuvvetlerimizin şanlı tarihine uygun şekilde gerçekleştirdiğiniz bu görevler her zaman gururla hatırlanacak.” diye konuştu.

Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de icra edilmekte olan Mavi Vatan Tatbikatı’nı sevk ve idare eden Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile de görüşen Bakan Akar, “Bir taraftan terörle mücadele operasyonlarımız devam ederken diğer taraftan ülkemizin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerini korumaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum, pruvanız neta denizleriniz sakin olsun. Leventlerimize başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, buradaki incelemelerini tamamlamasının ardından beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekât Merkezine geçti.

MSB OPERASYONUN DETAYLARINI PAYLAŞTI



İlerleyen saatlerde MSB, Irak'ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonu hakkında açıklama yayınladı.

Operasyonun detaylarına dair yapılan açıklama şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün; Irak’ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını hâlen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilmiştir.

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak’ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyinde (sözde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde) bulunan terörist hedeflere karşı “PENÇE-KİLİT OPERASYONU” başlatılmıştır.

Operasyon öncesinde PKK/KCK örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargâhlardan oluşan hedefler hava harekâtı ile ateş altına alınmıştır.

Hava hücum harekâtı öncesinde bölgede konuşlu Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurlarımız tarafından da belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vurulmuştur.

Hava kuvvetlerimiz, ateş destek vasıtalarımız, ATAK helikopterlerimiz, İHA ve SİHA’larımızla desteklenen Komandolarımız ve Özel Kuvvet unsurlarımız karadan sızarak ve hava hücum harekâtı ile bölgeye intikal etmiştir.

Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek icra edilen bu harekâtta, azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir.

Harekât sırasında; sivillerin, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Irak’ın toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilen bu operasyonda sadece teröristler hedef alınmaktadır.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

MSB: TERÖR YUVALARI TEK TEK PARÇALANIYOR



Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Mehmetçik'e ait fotoğraf paylaştı. MSB, yaptığı paylaşıma "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; Terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!" notunu ekledi.