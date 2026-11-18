Aydın’daki ayçiçeği üretiminin aslan payı tek bir ilçede: Bin 987 üretici tarlaya indi, hasat mesaisi hızlandı!
18.11.2026 - 09:25Güncellenme Tarihi:
Aydın’ın en önemli tarım havzalarından Söke Ovası’nda ayçiçeği hasat mesaisi tüm hızıyla devam ediyor. 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre il genelinde 3 bin 80 üretici tarafından 263 bin 321 dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeğinde, 201 bin 311 dekarlık ekim alanı ve bin 987 üreticiyle Söke ilçesi açık ara ilk sırada yer aldı.
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