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Çorba işletmesi sahibi Emrullah Barkın (54), kelle paçanın hazırlanışının zahmetli olduğunu belirterek, "Kelle paça kolajen açısından iyidir, sağlık için de iyidir. Biz de burada kelle paçayı yapıyoruz, tabii müşterilerimiz memnun oluyor. Grip ve bu tür hastalıklar için faydalıdır. Kelleler bir gün önceden bize gelir, suya yatırırız. Belirli aralıklarla 3-4 su değiştiririz. Daha sonra bunu kazanlara alırız, kazanlarda kaynatır, üzerine çıkan köpüğünü, kefini, kanını alırız. Ondan sonra ikinci bir suyla pişirmeye çıkarırız. Meşakkatli bir iş, biraz yorucudur. Bizde kelle paça çorbasına yürek veya herhangi bir et katışı yok. Sadece kellenin yanak ve dilinden yapıyoruz. Kelle eti dışında et katılmasını tavsiye etmem. Orijinali daha iyi olur, daha sağlıklı olur. Kelle paça çorbası özellikle ayak paçayla karışık çok lezzetli oluyor. Yani ikisinin karışımı daha faydalı olur. Ben öyle tavsiye ederim. Ama kellenin de kendine has bir tadı, özelliği var" diye konuştu.