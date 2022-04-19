Maskeler kalkıyor mu? Kapalı alanda, toplu taşımada, okullarda maske takma zorunluluğu (maske yasağı) kalktı mı? Gözler Fahrettin Koca açıklamasında!

Maske yasağı için yapılan aramalar arttı, vatandaşlar “Maskeler kalkıyor mu?” sorusuna yanıt arıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaların ardından vaka sayılarının da iyice düşmesi maskelerin kalkıp kalkmayacağı sorularının sorulmasına neden oldu. Avrupa ülkeleri teker teker maske zorunluluğunu kaldırdı. Bilim Kurulu Toplantısı ile maske zorunluluğunun okullar, toplu taşımda ve kapalı alanlar için yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Peki, Kapalı alanda, toplu taşımada, okullarda maske takma zorunluluğu (maske yasağı) kakıyor mu?

MASKELER KALKIYOR MU?

Maske zorunluluğu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadelerde bulundu;



"Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz. 'En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz.

Bilim Kurulu yarın (20 Nisan) en önemli toplantılarından birini yapacak ve maske ile ilgili bir karar alacak. Maske yasağının okullarda da kaldırılması bekleniyor.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Valiliği'ni ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, uzmanlık sınavıyla ilgili soruya, "Uzmanlık sınavı genelde kontenjanlar açıklandığında açıklanmış oluyordu. Bildiğiniz gibi Meclis'ten bir kanun geçti. Doğrusu biz o yasanın geçmesini bekledik. ÖSYM'ye daha önceden bildirmiştik. Bugün ÖSYM tarafından açıklanabilir. 11 bin 500'e yakın uzmanlık öğrencisi kadrosu açılmış olacak" yanıtını verdi. Koca ayrıca, "Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'muzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" dedi. 'Virüsü zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir'



Pandemide gelinen son noktayı da değerlendiren Koca, vaka ve vefat sayılarının son 1,5 yılın en düşük düzeyine gerilediğini hatırlatarak şöyle konuştu:



"Dünya gündemini 2 yıldır esir alan Koronavirüs salgını hala gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir. Bundan sonra kişisel korucuyu tedbirler ve aşı ile korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Daha güvendeyiz artık, aşımız ve ilacımız var. Vaka sayımız dün itibarıyla 3 bin 200'e kadar düşmüş durumdadır. Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, koronavirüs servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'muzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır."